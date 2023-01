Martín Demichelis fue contundente con los refuerzos de River: “hicimos el mejor mercado de pases”

Martín Demichelis, flamante entrenador de River Plate, aseguró que ese club “hizo el mejor mercado de pases en esta ventana” con las llegadas de Matías Kranevitter, Ignacio Fernández, Enzo Díaz y Salomón Rondón.

En la conferencia de prensa previa al debut al torneo de la Liga Profesional, que será el sábado ante Central Córdoba en Santiago del Estero desde las 21.30, Demichelis se mostró conforme con la pretemporada y con los refuerzos para su plantel. “Sin faltarle el respeto a nadie, River hizo el mejor mercado de pases en Argentina”, opinó el DT. “Llegan cuatro jugadores de muchísima jerarquía y estoy más que agradecido con el esfuerzo de la institución”, agregó.

Sobre el delantero venezolano, que “está al caer”, el entrenador consideró que “Rondón y Miguel Borja pueden jugar juntos. Incluso pueden jugar cualquiera de los dos con (Lucas) Beltrán, que hizo una gran pretemporada”.

“River hizo el mejor mercado de pases del fútbol argentino con las llegadas de Kranevitter, Nacho Fernández, Enzo Díaz y Rondón”.



Demichelis, sucesor de Marcelo Gallardo tras su exitoso ciclo de 8 años y medio, dijo que está confiado en el equipo para el campeonato que empieza y que aún no tiene al once titular porque no se lo comunicó a los jugadores.

Al ser consultado sobre la decisión de dejar jugadores fuera del equipo titular, Demichelis se sinceró: “El jugador que está en River sabe que la competencia es enorme y hay que elegir 11. Seguro me voy a equivocar y se los dije a ellos, esto es fútbol y lo que importa es que se hizo una gran pretemporada y espero que se recuperan los lesionados para contar con todos”.

Con respecto a los lesionados, “Micho” respondió: “El plantel es enorme y estamos entrenando con 21 jugadores de campo por el tema de los lesionados y por eso no habrá salidas en este mercado: los quiero a todos y agradezco por los jugadores que siguen compitiendo”, tirando por tierra la posibilidad que Elías Gómez se vaya a Racing.

El DT “Millonario” no quiso entrar en detalles con los casos a Paulo Díaz, Matías Suárez, David Martínez y Nicolás de la Cruz: “(Agustín)Palavecino estará la semana que viene con todo el resto y en cuanto a los demás jugadores no quiero dar precisiones porque es frustrante una lesión. Cuando dije futuro incierto me refiero a que puede ser en una o dos semanas”.