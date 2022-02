Marcelo Gallardo: “Que el triunfo de Unión no se empañe por algo que pueda decir en contra de Pitana o del VAR”

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa después de la derrota de River de Unión en el comienzo de la Copa de la Liga Profesional 2022 y, como era de imaginar, al entrenador del Millonario le preguntaron por Néstor Pitana, el árbitro del partido desarrollado en Santa Fe.

Unión le ganó a River por un penal que Pitana le cobró a Franco Armani que no fue y al ser consultado sobre el árbitro, con el que Gallardo ya había tenido algún cruce, el Muñeco afirmó: “No voy a perder el tiempo hablando, no tengo ganas de decir nada”.

“Prefiero hablar de lo bien que jugó Unión antes de la actuación arbitral. Unión mereció haber ganado de otra manera y no con un penal inventado. De Pitana ya dije lo que creía en su momento” pic.twitter.com/wieblr3Bpj — Juan Cortese (@juancortese) February 13, 2022

“Nos deberían haber ganado de otra manera y no con un penal inventado”, destacó Gallardo y expresó al ser consultado sobre el VAR: “Los árbitros se equivocan con VAR, sin VAR, convivimos con el error humano más allá del VAR. No voy a entrar, no quiero generar… ya dije lo que pensaba hace un tiempo. Prefiero destacar a Unión que hablar de Pitana”.