Marcelo Gallardo: “La desilusión es no convertir las jugadas que te llevan a ganar el partido”

River no pudo sacar ventajas anoche frente al elenco colombiano de Independiente Santa Fe, en Asunción, y empató sin goles en el duelo por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores. Sin embargo, por lo logrado dentro del campo de juego, su técnico Marcelo Gallardo se fue conforme con la actuación de sus dirigidos.

“Nos vamos con un poquito de bronca, pero satisfechos por el rendimiento del equipo. Tengo que remarcar que los jugadores jugaron un muy buen partido”, dijo el Muñeco en conferencia de prensa.

Y agregó: “Tuvimos situaciones claras, dos tiros en los palos. En líneas generales creo que el equipo cumplió una muy buena función”.

“La explicación está en la eficacia, de no haber podido convertir las situaciones que tuvimos. No sufrimos, salvo el contragolpe con la atajada de Armani. Es un duro rival, difícil. Tuvimos el control del partido y las jugadas claras. La desilusión es no convertir las jugadas que te llevan a ganar el partido”, añadió.

Por otra parte, Gallardo se vio enojado tras la la última acción del encuentro, en la que bajaron a Federico Girotti cerca del área. Hubo reclamos pero “fue el enojo del momento del partido, nada más”, confió. Igualmente no se guardó nada: “Me pareció que esa jugada era falta. Fue muy evidente. Yo la vi claramente en el lugar donde estaba. Él (el árbitro, Alexis Herrera) debería haberla visto”, concluyó.