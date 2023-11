Marcelo Gallardo a horas de su debut con Al-Ittihad: “Descubrir algo nuevo me motivó”

Marcelo Gallardo brindó sus primeras declaraciones oficiales con la indumentaria del conjunto ubicado en la ciudad de Yeda, en la costa del Mar Rojo. “Estoy muy emocionado, entusiasmado, por la gran oportunidad”, dijo el Muñeco, tras la primera práctica con el plantel del Al-Ittihad Club.

Arabia Saudita desde hace un tiempo está invirtiendo en la liga, Saudi Pro League, donde sumó grandes figuras del fútbol mundial y también entrenadores con la intención de buscar hacer crecer el deporte en esa región.

Sin dudas, una de las grandes apuestas ha sido la contratación del ex entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, que tras un año sabático volverá estar al frente de un plantel profesional. En el que tendrá enfrente jugadores de la talla del arquero brasileño Marcelo Grohe, el defensor central Luiz Felipe, el mediocampista Fabinho, el volante francés N’Golo Kanté y el ex goleador del Real Madrid Karim Benzema, entre otros.

Durante una conferencia de prensa el Muñeco comentó que: “Es un gran desafío, descubrir una cultura totalmente diferente, un ámbito diferente. El hecho de tomar este desafío es un crecimiento también deportivo. También entender cómo culturalmente puedo involucrarme en una estructura de desarrollo, eso me motivó muchísimo para venir y eso ha sido una de las razones principales. Me gusta todo lo que tiene que ver con el desarrollo y el hecho de descubrir algo nuevo me motivó”, comenzó diciendo.

El Muñeco Gallardo dirigió su primer entrenamiento en Al-Ittihad.

Los Tigres, como es apodado el equipo aurinegro, tendrán su estreno bajo el mando de Gallardo el viernes, desde las 12 (hora de Argentina), ante el Al Ittifaq en condición de visitante en el Al Dabil Stadium. Tras 13 jornadas, Al Ittihad figura en la quinta colocación del torneo con 24 unidades, nueve menos que el líder Al Hilal. En el segundo lugar, con 31, aparece el Al Nassr de Cristiano Ronaldo.

“Voy a ser respetuoso del trabajo que se hizo acá con otros entrenadores. Un entrenador que fue campeón con el equipo, que consiguió un logro importante. Lo que vi es un equipo que viene de ser campeón, que tiene buena calidad. Uno, desde ese lugar, intenta involucrarse para con el trabajo y focalizando los objetivos que tienen por delante el club, ir por grandes logros. La base ya está. Eso es importante. Esperamos poder seguir construyendo y mejorando el equipo”, manifestó. Los árabes, a fin de año, disputarán el Mundial de Clubes. Iniciarán su camino el 12 de diciembre ante Auckland City.

Sobre su desembarco tras su salida de River Plate, Gallardo esbozó: “Fue bastante rápido sinceramente. Después de un año de estar abocado al descanso, después de 8 años y medio en un club muy exigente como es mi querido River Plate, donde he nacido y donde he evolucionado en todo tipo, deportivo y personal. Fueron muchísimos años. Después de eso creí oportuno tomar un descanso y evaluar otras posibilidades. Empezar a descubrir otras posibilidades, y después de un año de descanso pensé que estaba con ganas de activarme y este desafío hizo que me involucrara. Cuando empezamos a tener conversaciones con el CEO, el señor Domingos (Soares de Oliveira), me hizo entender lo que era el club, lo que había que hacer por delante, seguir creciendo como institución y poder lograr cosas. y eso me hizo tomar el desafío y tener ganas de poder venir”, indicó el exitoso ex entrenador Millonario.

Gallardo también elogió a los simpatizantes del Al-Ittihad, conjunto que lidera su grupo en la Champions League de Asia. “Son muy pasionales, que acompañan al equipo. Hay una identificación muy grande con los chinchas, eso es bueno. No solo ayuda a la atmósfera en los partidos, también a que los jugadores se sientan con incentivo para rendir al máximo”.

Finalmente tuvo palabras de agradecimiento a los simpatizantes: “Les agradezco por el recibimiento, por darme la posibilidad y la expectativa que se ha generado. Se lo devolveremos con trabajo e intenciones de que todo salga bien y que se sientan identificado con el equipo”, concluyó.