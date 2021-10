Manu Ginóbili contó cuál será su nueva función en los San Antonio

Emanuel Ginóbili se retiró del básquet profesional en 2018 luego de que San Antonio Spurs perdiera la serie de playoffs ante Golden State Warriors y decidió alejarse del mundo del básquet y dedicarle tiempo a su familia, pero más de dos años después, se volvió a encontrar con el club de sus amores.

Entonces “Manu”, que asumió el cargo de asesor especial de operaciones, confesó cuales serán sus nuevas funciones y también se tomó el espacio para dar detalles sobre algunas cosas que empezó a realizar tras su retiro: “Desde que me retiré empezamos a hablar, y me insistían, pero no estaba en condiciones de tomar ningún rol porque tenía otras prioridades y otros tiempos. En realidad no estaba del todo convencido, ni listo, pero al ser part-time y seguir teniendo la libertad de irme a Argentina en el verano, me atrajo de otra manera. Hasta ahora metí un pie. Con el tiempo veré si meto los dos, si meto el cuerpo entero, o saco el pie, y agarro para otro lado”, inició en diálogo con Básquet Plus.

El mejor jugador de la historia del básquet nacional asumirá un papel exclusivamente basado en el desarrollo del jugador tanto dentro como fuera de la cancha y, en su opinión personal sobre lo que le espera: “Por ahora es una tarea curiosa, de estar un poquito en todos lados. Si vieras mi computadora ahora está en un lado la parte dirigencial, en otra la parte business, en otra entrenadores y en otra jugadores. Así que estoy en todos lados, pero en ninguno full time o totalmente comprometido. Creo que este año mi tarea va a estar más relacionada a los jugadores. Tratar de compartir las experiencias, conocimientos, el grado de entendimiento que adquirí sobre esta franquicia en los 20 años que llevo acá”.

Manu Ginóbili es protagonista de la película de la NBA por el 75 aniversario. (NBA)

Sobre la consulta sobre su futuro como entrenador, Ginóbili fue claro: “Ni en pedo”.

El argentino dejó en claro en lo que respecta a la actualidad, aunque aseguró que todos “somos muy malos prediciendo lo que va a pasar en 5 o 10 años” y lo fundamentó con la situación familiar. “Por ahí en 5 años mis hijos ya en high school (secundario) no me necesitan tanto, mi mujer encuentra una actividad propia que la tiene ocupada, yo estoy más al pedo y me empieza a picar el bichito, o algo en la organización me despierta algo, y decís bueno, vamos. Probemos. Pero con esas condiciones de hoy, no. Esta libertad no la quiero cambiar” manifestó.

Hace muy poco, Ginóbili fue noticia por participar en el spot oficial de la NBA para promocionar su 75° aniversario, algo que lo “sorprendió muchísimo”.

“Me mandaron un mail diciéndome que estaba esta posibilidad. Y les dije que sí, es un placer estar ahí. La idea fue mutando, porque era muy amplia la posibilidad. Al ser un barrio, podías hacer de cualquier cosa e interactuar con jugadores de distintas épocas. La verdad que el producto terminado fue brillante. ¿Sabés lo que es filmar todo eso? Pasaron 50 jugadores en minutos. Notable lo que hicieron”, confesó.