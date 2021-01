Luis Testa: “Tengo muchas cosas en mente para este equipo”

Lo consultó con la almohada, con alguno que otro amigo y se embarcó en un nuevo proyecto. Así es Luis Testa y sus decisiones no se tomaron de un día para otro. Ahora el entrenador entrena junto a San Martín de Porres para disputar la Liga Nacional de Voleibol Masculino (A-2), la cual se jugará desde el 15 al 26 de febrero en Villa María, Córdoba.

El histórico coach de Regatas siempre tiene un volver a empezar. Pese a las adversidades, prácticamente con recursos propios y de cada jugador más el apoyo de algunas instituciones, Testa está listo para un nuevo desafío deportivo. Desde 2017 cuando dirigió a Salta en la Liga de ascenso que no estaba al frente de un equipo “liguero”, comentó el también exentrenador de la Selección Argentina U19 con la que logró el subcampeonato del Mundo.

-Desde hace tiempo que querés jugar la A-2 , pero no se daba, ¿cómo surgió lo de Porres?

-Tenía la intención de jugar, lo propuse a Regatas, pero con el tema de la pandemia no estaban muy bien el club a nivel económico. Después mande la idea al grupo de jugadores de Porres y Regatas, por si tenían 30 mil pesos para jugar la Liga A-2 y la mayoría me dijo que si.

-¿Para jugar y pagar cada uno de su bolsillo?

-Claro. El torneo es una semana y hay que pagar la estadía y comida, y para eso son los 30 mil pesos. Me dejé estar y a la semana me llamaron desde Buenos Aires y me dijeron que había 7 equipos en espera. Darío Fernández (FEvA) me dijo ‘si querés hace una carta de intención y vemos si hay lugar’. Y como en Porres estoy de presidente, me pregunté y me respondí,_Desde ese momento me entusiasmé y envié la nota de aceptación (se ríe). A la semana me respondieron, se habían bajado varios equipos y que si depositaba 30 mil pesos estaba adentro.

-¿Vieron que era una propuesta de mucha seriedad?

-Cuando vieron que era real el emprendimiento, dejaron todo en nuestras manos, aunque ya no decidí tan solo. Con el profe Edgardo Guevara que está en Porres conmigo, lo charlamos y me dijo ‘bueno, metamosnó’. Es quien me ha apoyado siempre en las locuras. Me puse las pilas con eso y empezamos a buscar esponsores. Hablé con Juanchi Giménez (un empresario amigo y ex jugador de voley) y me dijo ‘buscá una esponsorización individual y gente que le pague a cada jugador, te ayudo con tres’. Me dio una buena idea y salí a buscar transporte y plata para hacer las camisetas y se armó todo…

-Un nuevo emprendimiento en tiempo de pandemia

-Sí, y la verdad que estoy muy feliz porque me han ayudado amigos y gente conocida, la Muni de Guaymallén que va a poner el transporte para viajar y los partidos amistosos en San Juan y San Luis.

-¿Es como una fusión de jugadores de Porres y Regatas?

-El equipo se llama San Martín de Porres y son 17 jugadores en total. Ahora son más, pero hay ver quiénes quedan en el plantel definitivo. Del lado de Regatas son 4 a 6 y el resto de Porres. También viene Santiago Sancer y Maciel Bueno de Tunuyán.

-¿Cuál es el objetivo con esta participación?

-La idea es hacer algo bueno y poder proyectar todo a partir de los resultados para la próxima Liga, esto está más que claro. La idea es hacer experiencia y estar entre los 4 mejores, y con el tiempo armar un equipo fuerte.

-¿Hace cuánto tiempo que se armó la Fundación como institución de vóley?

- Y vamos a cumplir diez años en este 2021.

-¿Y vas a jugar tu primera Liga?

-Me gustan los desafíos, esas cosas que te movilizan y para no tener la mente en blanco cuando se te cruzan todas cosas por la cabeza a los que nos han pasado momentos duros en la vida, es muy bueno. Además de un desafío, para mí no deja de ser una manera de tener la mente ocupada.

- Has dirigido a todos en este equipo, ¿Cómo viene la fusión?

-A lo más grandes los dirigí, pero a los más jóvenes no. Los de más experiencia se ríen cuando me miran dirigir a los más chicos porque ellos ya la pasaron. Pero la idea es proyectar y esto es el comienzo. Tengo muchas cosas en mente para hacer aún con este equipo.

-¿Hay jugadores de proyección en el equipo y en Mendoza?

-Si hay muchos con proyección, en Porres, inclusive, hay varios.

El Fixture de primera fase

16/02 Porres vs. Estudiantes(LP)

16/02 Porres vs. Universitario (LP)

16/02 Porres vs. Ica Sport

16/02 Porres vs. Waimen

16/02 Porres vs. Bomberos Voley

16/02 Porres vs. Policial Formosa

El plantel de Porres

Jugador Puesto

1- Nicolás Bono Armador

2- Matías Francisconi Armador

3- Facundo Bergesse Armador

4- Santiago Sancer Armador

5- Fernando Miranda Opuesto

6- Marcos Epifani Opuesto

7- Giussepe Perinetti Opuesto

8- Matías Príncipe Líbero

9- Valentín Cerilli Líbero

10- Estevan Cabrera Punta Receptor

11- Mario Carosio Punta Receptor

12- Bruno Pozo Punta Receptor

13- Matías Ariza Punta Receptor

14- Santiago Longhi Punta Receptor

15- Gonzalo Moyano Punta Receptor

16- Franco Muñoz Central

17- Ariel Miranda Central

18- Juan Tarifa Central

19- Agustín Quiroga Central

20- Alan Giocoli Central

21- Mauricio Sánchez Central