Luciano Benavides se consagró en el Mundial de Rally Raid

Luciano Benavides se consagró campeón en el Mundial de Rally Raid al subir al podio en el Rally de Marruecos, competencia que cerró el calendario del W2RC. De esta manera, los dos hermanos Benavides ostentan los mayores cetros de la especialidad, ya que Kevin se llevó el Dakar 2023 y Luciano el certamen ecuménico.

Luciano Benavides gritó campeón en le W2RC

Luego de imponerse en el Desafío Ruta 40, Benavides llegó a Marruecos con las chances de coronarse y debía meterse en el podio para poder batir a su rival Toby Price. El salteño terminó cuarto en las dos primeras etapas, fue sexto en la tercera, se impuso en la cuarta y arribó como escolta de Pablo Quintanilla en la última.

Estos resultados parciales le permitieron al piloto de Husqvarna se el escolta de Price en la general y con eso asegurarse la corona mundial al superar por sólo cuatro puntos al australiano. En tanto, para el menor de los Benavides este es su segundo cetro mundialista, ya que en 2019 ganó este mismo título, pero en la categoría Junior.

“Es algo increíble, poder devolver a la marca (Husqvarna) todo lo que me apoyaron, estoy feliz, todavía no caigo. La carrera del año pasado en Marruecos fue la que me primera en la que me sentí que había dado de un salto de calidad que me iba a permitir pelear cosas importantes en el futuro”, expresó Benavides.