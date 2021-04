Lucas Torreira le dejó un mensaje a Riquelme: “Quiero jugar en Boca”

A pesar que Boca vive días convulsionados por la renuncia del vicepresidente, Mario Pergolini, por una pelea con el Consejo de fútbol, liderado por Juan Román Riquelme, y porque el equipo no termina de jugar como todos quieren, hay jugadores que siguen soñando con ponerse la camiseta del xeneize.

Esta es el caso del mediocampista uruguayo Lucas Torreira, quien juega en el Atlético Madrid y es una fija en la selección de su país, quien dejó una frase que seguro tendrá repercusión en la Bombonera: “No quiero jugar más en Europa, me quiero ir a Boca”.

El volante sufrió recientemente el fallecimiento de su madre por Covid-19, motivo por el cual se encuentra actualmente en Uruguay. Según confesó en diálogo con ESPN, la noche de la muerte de su madre le dijo a su representante que quería mudarse a La Bombonera: “La noche que falleció mi mamá, a las 4.15 de la mañana me llamaron y uno de las primeras personas a las que le comuniqué la noticia fue a mi representante. Apenas le comuniqué eso, le dije: ‘Pablo, yo no quiero jugar más en Europa, me quiero venir para Boca”.

El volante es uno de los preferidos del "Maestro" Tabarez.

Uno de los motivos por los que Torreira quiere volverse de Europa es por un pedido de su padre: “Mi papá, emocionado, me dijo entre lágrimas que era el momento de jugar en Boca”, compartió, visiblemente emocionado y conteniendo su llanto.

Al mismo tiempo, explicó que su plan original tampoco era el de venir ahora al Xeneize: “Mi intención nunca fue ir a Boca a los 35 o 37 años. Yo quiero competir porque siempre me gustó Boca. No conozco Argentina, no conozco La Bombonera. Pero es algo que lo tengo adentro y me tengo que dar el gusto. Cuando te pasan este tipo de cosas, este golpe tan duro que me dio la vida, uno cae a tierra. Lo escucho a mi papá, que siempre me dice que la pelota no es todo. Hoy quiero darme ese gusto”.

Así, Torreira dio el primer paso y la pelota está del lado de Boca, que sabe que negociar directamente con Arsenal por una compra es una tarea imposible. De todas maneras, el Consejo de Fútbol deberá al menos levantar el teléfono y entablar charlas con el jugador para ver si logran cumplirle el sueño y sumar un refuerzo de jerarquía y categoría mundial.