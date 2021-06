Los mejores del mundo: ¡Messi inauguró la enorme estatua de Maradona en Santiago del Estero!

La Selección Argentina disputa contra Chile su primer partido tras la muerte de Diego Maradona. Es en Santiago del Estero, donde se realizó un emotivo homenaje al Diez, con la presencia de los jugadores y el cuerpo técnico y con Lionel Messi a la cabeza.

Se trata de una estatua de 5 metros, la más alta de todas las que le dedicaron a Pelusa. Está ubicada sobre la Avenida Costanera Norte que a fines del año pasado fue renombrada, justamente, Diego Maradona. Allí es el acceso este del Estadio Único Madre de Ciudades y quedará mirando al Río Dulce.

Por la tarde se habían difundido las primeras imágenes de la escultura (manos en la cintura, cabeza levantada, pelota al pie; abajo, una placa con la inscripción 1960-2020), aunque estaba tapada. Finalmente, tras la llegada del equipo a dos horas del partido contra Chile, se realizó el emotivo homenaje.

La Selección Argentina también tendrá su camiseta para Diego Maradona

La Selección Argentina saldrá a la cancha contra Chile con una camiseta homenaje a Diego Maradona. En un principio se especuló con la posibilidad de una sanción de la FIFA, ya que este tipo de acciones no están permitidas. Sin embargo, horas más tarde se confirmó que por orden directa de Gianni Infantino la AFA no será multada. “Diego es Diego, no importa el reglamento”, habría sido la frase que decretó el fin de la discusión.