El presidente de Barcelona habló del contrato de Messi: “El contrato de Messi va bien, pero no está hecho”

Después de un tiempo, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ofreció una conferencia de prensa para hablar de los principales temas en el club: la continuidad del técnico Koeman y la renovación del contrato de Lionel Messi, mostrándose bastante esperanzado.

El titular de la institución culé no ocultó que son fluidas las conversaciones con los agentes del futbolista argentino, con ellos, el padre de Messi. Y dijo al respecto que “el nuevo contrato va bien, pero no está hecho. Estoy con moderado optimismo”.

“Hemos de seguir trabajando desde todos los ámbitos. Hay que intentar hacer una propuesta que dentro de las posibilidades del club sea aceptada. La relación es muy buena, quiere al Barça. Aunque todos sabemos que es una pieza codiciada, tenemos la percepción de que, las dos partes, estamos preparando todo lo que haga falta, dentro de las posibilidades del club, para que continúe”, explicó.

Laporta reafirmó La Pulga antepone el tema deportiva al económico y mantuvo la confianza. “La renovación va bien, no está hecha y hay que seguir para que se haga. Nosotros hemos hecho una oferta dentro de las posibilidades del Barça. Seguro que Leo se merece más y puede conseguir más, pero por sus ganas de hacer grande al Barcelona, está valorando mucho el esfuerzo que estamos haciendo”.

El presidente azulgrana confió que Messi, cuyo contrato expira el próximo mes, está comprendiendo los esfuerzos del club para hacer de este equipo, el más competitivo.

“¿Qué ha cambiado? Yo. Antes estaba decepcionado y ahora le digo y demuestro que tengo muchas ganas de que siga”, y sostuvo que el rosarino pide cariño, estar cómodo, a gusto, volver a sonreír. Pide que el Barça piense en grande: “Pide éxito contrastado y otra exigencia. Si viera que hay conformismo...”.

El presidente de la entidad catalana comentó además que la semana próxima definirán la situación del entrenador del equipo, el neerlandés Ronald Koeman, y también la llegada de refuerzos, uno de ellos el delantero argentino Sergio “Kun” Agüero, quien firmará su contrato el lunes, luego de la final de la Liga de Campeones del sábado entre su actual club, el Manchester City, y el Chelsea.

”Tenemos respeto por Koeman, es un profesional que hace muy bien su trabajo y tiene contrato vigente. Le dijimos que al final de temporada nos reuniríamos para valorar lo hecho y definir el futuro, él sabe que acá no hay temporadas de transición, no puede repetirse lo de los últimos años, que se pierde y no pasa nada, perder debe tener consecuencias”, sentenció Laporta.