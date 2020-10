Los hermanos sean unidos, esa es la ley primera

Siete meses pasaron desde que la pandemia obligó a decretar el inicio del aislamiento preventivo social y obligatorio en todo el país, poniendo freno a un sinfín de actividades y competencias deportivas. Entre los deportes que debieron suspender sus prácticas se encuentra el tenis, que en Mendoza recién pudo retomar los entrenamientos la semana pasada, a partir de un Decreto del gobierno provincial. Esto puso a tenistas de todas las edades en una situación de altibajos emocionales debido a la falta de competición, progreso y crecimiento en torneos y rankings. Sin embargo, también los puso a prueba: hubo que encontrar otras formas de pasar el tiempo. Y en muchos casos, las pasiones se compartieron en familia. Ese fue el caso de dos parejas de hermanos, quienes supieron afrontar la situación con una sonrisa: Giuliana (13 años) y Máximo (17) Lucentini, quienes juegan en Banco Mendoza y los Zawels, Greta (15), que practica en el Mendoza Tenis Club, y su hermano Marcos (12), quien lo hace en el Círculo de Suboficiales del Ejército.

Los cuatro participan en un alto nivel de competencia nacional y en la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT), salvo el caso de Máximo, que se encuentra en la Federación Internacional de Tenis (actualmente en el puesto 780, luego de perder posiciones debido a la pandemia y la falta de continuidad).

Estos adolescentes saben bien cuáles son sus objetivos deportivos y la mejor manera de llegar ellos. Son conscientes de que “todo esto pasará” y se preparan pensando en volver a competir en 2021. Mientras, la play, los juegos de mesa y la cocina son buenos argumentos para entretenerse en casa. Claro, también está permitido “pelotear” en el living, en la cochera o en el patio.

“No hemos parado. Entrenamos tres veces por semana en casa. Poníamos un colchón y ahí le pegábamos con la pelotita de tenis”, cuenta Máximo, quien asume el rol de hermano mayor a la hora de iniciar la charla. “Hay que ser creativo”, agrega con una sonrisa.

Mientras, para su hermana Giuliana, el alivio llegó con la posibilidad “de entrenar todos los días en Banco Mendoza, porque pasamos por momentos de mucha desmotivación”.

“Ya estábamos cansados, pero sabemos que esto va a pasar y hay que seguir entrenando”, completa Maxi.

Greta Zawels, practica en el Mendoza Tenis Club, y su hermano Marcos Zawels lo hace en el Círculo de Suboficiales del Ejército, ambos se perfilan como grandes promesas del tenis mendocino.

Mientras, Greta, quien se confiesa aprendiz de cocina en estos últimos tiempos, dijo: “nos tuvimos que adaptar; fue un cambio grande. Tuvimos nuestros bajones por no poder competir. Se paró el tenis y nos mató. Para distraerme intento salir a caminar, aprendo a cocinar y suelo hacer Zoom con mis amigas”.

Mientras, el más chico de los Zawels se confiesa fanático de los videojuegos, donde encuentra un espacio para compartir, a través de la conectividad, horas de esparcimiento con sus amigos. “Trato de estar al día con el colegio y después juego a la play y otros juegos online, así puedo seguir en contacto con mis amigos. Cuando el club estuvo cerrado, estuvimos entrenando por videollamada. Ahora el profe puede venir a casa y en el club hacemos tenis, con todos los protocolos”, dice.

-¿Qué actividades comparten entre ustedes?

Greta- A veces, cuando él juega a la play, yo estudio inglés, dibujo y leo mucho. Al pingpong me prendo porque es lo más parecido al tenis (risas).

Máximo-: Cuando entrenamos, lo hacemos imitando el golpe, haciendo sombras con raquetas y sin pelota. Y a veces jugamos a la play. Además, estamos estudiando inglés y es otra manera de compartir tiempo.

Los chicos cursan sus clases escolares de forma virtual y son exigentes y disciplinados, buscando la forma de cumplir sus responsabilidades educativas, mientras sueñan una carrera deportiva.

“Este año ya no tendremos torneos. La última competencia que jugué este año fue el Crepuscular. Y tenía pensado jugar algunos de ITF por Sudamérica y unos Future en el país, pero quedará para el año próximo. Tengo pensado jugar un interclubes en Vitale, Francia y hacer una gira por el circuito profesional de Europa”, confió Máximo.

En el caso de su hermana, quedaron pendientes algunos torneos C1 y COSAT.

En la misma situación que Giuliana quedó Greta, quien alcanzó a ganar un Regional y disputó dos COSAT, antes que la pandemia pusiera todo en pausa. Marcos pudo jugar en un G2 y un par de COSAT. Sin embargo, la mejor noticia llegó cuando se probó en River Plate, donde quedó seleccionado. “Me probé y entré, pero vamos a ver si podemos seguir el año que viene”, explicó.

“Lo más difícil de todo esto fue no poder tener contacto con tíos y abuelos. A nuestros abuelos maternos los vimos por videollamadas porque están en Alvear y a los paternos, cuando se pudo”, contaron los Lucentini.

Mientras, Marcos, aprovechó para enviarles “saludos” a sus abuelos, a quienes no han visto en mucho tiempo. “Los extrañamos mucho”, dijo.

Deportistas de alto vuelo que sueñan con un mañana; ese que se anuncia para cuando el coronavirus solo sea un mal recuerdo.

Cuatro grandes promesas del tenis mendocino

Máximo Lucentini Sánchez, 17 años. Miembro del equipo Davis Junior de Argentina, en las categorías Sub 12, Sub 14 y Sub 16. Campeón sudamericano Sub 16 y representante en la misma categoría en el Mundial de Tenis de Prostejov, República Checa. Miembro del equipo sudamericano de tenis (fue el único argentino). Actualmente juega en ITF (descendió del puesto 450 del ranking mundial al 780 por no poder jugar este año). Representó a Mendoza en los Juegos Binacionales.

María Giuliana Lucentini Sánchez, 13 años. Representó a Mendoza por dos años en el equipo Sub 10. Actualmente se prepara para una gira sudamericana. Ha mostrado buen nivel en sus diversas participaciones en torneos nacionales.

Greta Zawels, 15 años. Integrante del equipo de Mendoza que disputó los torneos nacionales en el año 2015. En el 2019 disputó cuatro etapas de gira COSAT, en Chile. En 2019 fue finalista en categoría primera (torneos Rivadavia y Club Mendoza de Regatas). En 2018 y 2019 fue campeona Interclubes, primera categoría y en 2020 disputó el Primer Abierto en el Andino, siendo finalista en single y campeona en doble. Además, es campeona regional en single y dobles (Club Hípico) y clasificó primera en la región para disputar el Torneo Nacional Argentino, que fue suspendido por la pandemia. Actualmente se prepara para jugar torneos COSAT por Sudamérica y viajar a Italia y España junto a sus entrenadores para disputar algunos torneos allí.

Marcos Zawels, 12 años. Representó a Mendoza en seis Nacionales sub 10. En 2019 disputó 4 etapas de torneos Caselli (jugó una final y una semi). Este año fue seleccionado para jugar el Interclubes en Buenos Aires, finalmente suspendido, representando a River Plate, Se prepara para un exigente 2021.