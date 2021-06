Los grandes también sufren: River y Boca en problemas con los refuerzos

Tanto River como Boca salieron a confirmar sus primeros refuerzos para la próxima temporada con bombos y platillos, pero un par de complicaciones hicieron que ambas operaciones estén prácticamente caídas.

Tanto las llegadas de Enzo Fernández al Millonario como la de Nicolás Orsini a Boca quedarían para otro momento por diferencias entre los dirigentes.

Marcelo Gallardo le hizo un pedido a la dirigencia de River: repatriar a Fernández. El joven volante tuvo una gran temporada en Defensa y Justicia, siendo una de las piezas fundamentales en la mitad de la cancha y en logro de la Copa Sudamericana y en la Recopa y eso llamó la atención del “Muñeco”.

El volante seguiría en Defensa y Justicia hasta diciembre. Twitter

Fernández es propiedad del Millonario, pero que está a préstamo hasta diciembre en el Halcón, quien ahora pretendería que el volante respete el contrato.

Mientras que en la otra vereda, Nicolás Russo, presidente de Lanús, aseguró que la transferencia de Nicolás Orsini a Boca está “caída” y dieron “por terminada” la negociación.

“La operación de Orsini a Boca está caída. La diferencia con Boca son 250 mil dólares que Lanús quiere porque no viene (Agustín) Obando”, afirmó Russo.

Oriundo de Morteros, "Nico" Orsini hizo un gol que quedará en la memoria de todo Lanús. (AP / Archivo))

Russo explicó que el pase se cayó porque Lanús pretendía los préstamos con opción a compra de Obando y Gonzalo Maroni, pero Boca cambió las condiciones.

“En la operación entraba dinero además de Obando y Maroni. Cuando nos dijeron que querían retener a Obando, pedimos más dinero y no hubo más charlas. No hubo ningún problema con la dirigencia de Boca. La negociación la llevamos a cabo con (Raúl) Cascini. No llegamos a un acuerdo y se dio por terminada. Orsini sigue en Lanús”, indicó el titular de Lanús.