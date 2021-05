Locura por Enzo Pérez: hinchas de River se tatuaron al mendocino con el buzo de arquero

Enzo Pérez, como todo hincha, hizo lo increíble por River Plate. El mediocampista mendocino, pese a estar lesionado (desgarro en el isquiotibial derecho) se calzó los guantes y el buzo de arquero para completar el plantel de once de Marcelo Gallardo, en Copa Libertadores. Y el elenco de Núñez no solo que ganó por 2-1 a Independiente Santa Fe, sino que el ex Godoy Cruz y Deportivo Maipú tuvo varias intervenciones destacables.

Dicho momento quedará no solo como anécdota, sino como parte de la gran historia millonaria, exhibida además en el Museo de River. Sí así fue, el buzo que se puso para atajar aquel miércoles, quedó en la vitrina de los recuerdos en el mismísimo club del que es hincha.

Así de grande se convirtió Enzo, y él sin dimensionar lo que produjo. ¿Y querés más? La locura por él llevó a sus hinchas a tatuarse la imagen del maipucino en la piel. Los tatuajes de las ilustraciones viralizadas en las redes, fueron motivos para llevar al ídolo por siempre como gesto de amor o cumplimiento de promesas.

Los puños en alto del Muñeco y Enzo al finalizar el partido fue una de las elegidas. La misma es acompañada por la frase “que la gente lo crea”. Otros prefirieron el “24″ con frases como “Épico con E de Enzo” o “Pérez 24 y al jugador que deje la vida por esos colores”.