Lo único claro en el mundo Boca, es que Mariano Herrón sólo será DT interino

“Todavía no hay humo blanco”, deslizó Mauricio Serna, hombre fuerte del Consejo de Fútbol de Boca, al llegar a Ezeiza junto al resto del plantel en horas del mediodía. Y la frase, lógicamente, tiene que ver con el nuevo DT que en Brandsen 805 siguen buscando a todo motor. Chicho dejó en claro que por ahora no hay nada arreglado con nadie -no insinuó ningún nombre- y que el anuncio deberá seguir esperando.

Y ante este panorama poco claro en el que se sigue dilatando día a día el arribo del sucesor de Hugo Ibarra, los rumores sobre la posibilidad de que Mariano Herrón siga al frente del equipo de manera “fija” ya empezaron a escalar como podía vaticinarse, más teniendo en cuenta el antecedente del propio Negro.

Esperamos por el humo blanco para saber que Boca Juniors tiene un NUEVO ENTRENADOR. pic.twitter.com/GBzlLC4XAd — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 7, 2023

No obstante, la información que se desprende de las oficinas del predio de Ezeiza, donde por estas horas se lo ve constantemente a Juan Román Riquelme, indica que no está entre las posibilidades que Herrón sea ratificado como técnico de Boca para el futuro. Simplemente, como él mismo lo comentó recientemente, está para “ayudar” mientras continúan las tratativas para traer un nuevo entrenador. Es una decisión tomada de Román y compañía.

- ¿Cuál es el banco de trabajo de Herrón para ser el técnico de Boca en la Libertadores?

- No te escuché decir lo mismo cuando River tomó la decisión de traer a Demichelis pic.twitter.com/e1ftrkp7l9 — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) April 7, 2023

En resumen, será el DT interino de Boca hasta que se abroche al nombre que realmente quiere Riquelme para el banco azul y oro, lo cual en el Xeneize pretenden que sea lo más rápido posible. Después de eso, el Consejo deberá definir si Herrón retorna a dirigir a la Reserva o, como segunda opción, se suma al cuerpo técnico entrante.

Gran respuesta de Chicho Serna cuando le preguntamos por el nuevo DT de Boca 👇🏼 pic.twitter.com/VlsTWFFFpO — Leandro Aguilera (@Tato_Aguilera) April 7, 2023

Después de la victoria ante Barracas Central y el empate con Monagas en la Copa Libertadores, se espera que de mínima esté al frente de la Primera contra Colón el domingo, y cada vez crecen más las posibilidades de que comande al equipo también ante San Lorenzo el miércoles.