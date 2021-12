Un día como hoy, hace 8 años, Michael Schumacher tuvo un accidente esquiando en la estación de Meribel, en los Alpes franceses. El golpe le generó serios daños daños cerebrales al múltiple campeón de Fórmula 1 y debió ser hospitalizado rápidamente.

La familia Schumacher decidió mantenerse con hermetismo sobre su estado de salud y durante muchos años hubo escasa información acerca de la condición del “Káiser”. Desde aquel fatídico día, primero se supo que fue trasladado en helicóptero al hospital más cercano donde determinaron que su estado de salud revestía gravedad. Posteriormente, lo derivaron a Grenoble donde fue operado en dos oportunidades y tras seis meses en coma, despertó en junio de 2014. “Michael ha dejado el hospital universitario de Grenoble para continuar con su larga fase de rehabilitación. Ya no está en coma”, contó en su momento su portavoz, Sabine Kehm.

Para septiembre de 2014, Schumacher fue trasladado a Suiza, a su hogar ubicado a orillas del Lago Lemán de Ginebra donde comenzó un largo proceso de rehabilitación. Michael lleva más de seis años fuera del coma y este año se pudo conocer más información de su estado mediante testimonios de su círculo íntimo en el documental que se publicó en Netflix.

Lo que se sabe de Schumacher, a 8 años de su accidente

“Solo fue mala suerte, la peor de la vida. Siempre es terrible cuando te preguntas por qué le está pasando esto a Michael o a nosotros: ¿Por qué no pudo ser de otra forma? Por supuesto que lo extraño, todos los días y no solo yo sino también los niños, la familia, su padre, todos a su alrededor lo extrañan, pero él sigue aquí y eso nos da fuerza a todos. Estamos juntos, vivimos en casa juntos y hacemos lo que podemos para que Michael esté lo mejor posible y para que sienta nuestro vínculo familiar. Pase lo que pase, haré todo lo que pueda”, confiesa su esposa, Corinha en el documental.

En tanto, su hijo, Mick, actual piloto de Fórmula 1, contó emocionado cómo cambió su vida y su vínculo con su padre desde aquel 29 de diciembre de 2013. “Desde el accidente esas experiencias, esos momentos que imagino que muchos otros tienen con sus padres, ya no están ahí. Creo que eso es un poco injusto. Papá y yo nos entendemos de una forma diferente ahora, simplemente porque hablamos un idioma similar, el idioma del automovilismo. Tenemos mucho más de qué hablar y al menos ahí es donde está mi cabeza la mayoría del tiempo. Ahí es cuando pienso, yo renunciaría a todo solo por tener eso”.