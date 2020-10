Lionel Messi y su reflexión sobre la realidad de la Argentina: “La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad”

“La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”, expresó Lionel Messi, íntimo, en una entrevista exclusiva con La Garganta Poderosa.

El Diez fue el protagonista de la edición número 100 de la revista, donde se refirió a su infancia, el rol de los comedores sociales, la importancia de la educación y la realidad de Argentina.

“En ese entonces no podía ni siquiera imaginar hasta dónde me llevarían aquellos pasos iniciales en el barrio”, recordó Messi respecto a sus comienzos en Rosario, donde no gozaba de los lujos y privilegios como actualmente tiene en Barcelona, club donde se encuentra hace dos décadas.

El astro argentino también se refirió al trabajo social que realizan los comedores y merenderos del país en esta situación de pandemia: “Me produce un orgullo inmenso ver cómo se involucran, incluso en tiempos tan complicados como los que estamos viviendo. Las copas que se levanten este fin de año deberían ser para todas las personas que se implican para ayudar de esa manera a los que más lo necesitan”.

Además destacó la importancia de los valores y la educación, asegurando que “es la base de todo”, y continuó: “Es clave, para los que más lo necesitan, preservar el agua, la luz y los alimentos de primera necesidad en esta situación. La desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y hay que luchar para corregirla cuanto antes”.

La Pulga, a sus 33 años y más maduro fue consultado sobre lo futbolístico y en su respuesta prioriza lo colectivo por sobre lo individual: “Hoy me obsesiona menos el gol. Trato de aportar lo máximo en lo colectivo”.

El capitán de la Selección había sido claro y solidario con su mensaje al final de la victoria ante Ecuador en el debut en las Eliminatorias donde destacó la difícil realidad que atraviesa Argentina y también lo duro que fue el año en lo personal: “Fue un año complicado para todos. Lo que estamos viviendo los argentinos es muy difícil. Lo sentimos mucho al jugar con la Selección y hoy queríamos darle una alegría a la gente con esta victoria, más allá del juego. Es bueno para descomprimir un poco. Desde acá le mando mucha fuerza a toda la Argentina porque sé que es un momento muy difícil”.