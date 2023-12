Lionel Messi y su Mundial definitivo: todos los récords que rompió en Qatar 2022

Sin dudas, en Qatar 2022, Lionel Messi, nuestro capitán de la Selección Argentina, reescribió la historia de la Copa del Mundo y del fútbol en general. No existen palabras para poder describir lo que genera cuando agarra la pelota con su pie izquierdo. No existe dimensión. No pertenece a este planeta, a esta galaxia. No hay explicación alguna. Y Messi es argentino. Eso es lo más importante.

Como todo argentino, necesitaba levantar la Copa del Mundo. La buscó, la luchó y la conquistó. Con un perfil totalmente renovado. Líder absoluto. Messi se metió definitivamente en el corazón de todos. El plus: enamoró a esos corazones rebeldes maradonianos que aún realzan la figura del “Pelusa” en cada debate futbolístico.

Los números son fríos. Insisto, Messi es de otro universo. Ganó la Copa del Mundo 2022 y superó un montón de récords que lo convierten en el “MEJOR FUTBOLISTA DE LA HISTORIA”.

Además de convertirse en el único jugador en la historia de la Selección Argentina que disputó 5 Mundiales, Lionel Messi siguió agigantando su leyenda y consiguió varios récords en Qatar 2022.

Su recorrido empezó en el Mundial 2006, con 18 años. Luego participó en Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y en Qatar 2022, con 35 años, desplazó en el primer puesto a Diego Armando Maradona (1982, 1986, 1990 y 1994) y Javier Mascherano (2006, 2010, 2014, 2018).

Jugadores con más Mundiales disputados

Lionel Messi pasó a integrar un pequeño listado de futbolistas que estuvieron en cinco Mundiales junto al alemán Lothar Matthäus (1982, 1986, 1990, 1994 y 1998), Gianluigi Buffon (1998, 2002, 2006, 2010 y 2014) y Rafa Márquez (2002, 2006, 2010, 2014 y 2018) y Antonio Carbajal (1950, 1954, 1958, 1962 y 1966). Lo mismo sucedió con el portugués Cristiano Ronaldo y los mexicanos Guillermo Ochoa y Andrés Guardado (2006, 2010, 2014, 2018 y 2022).

Jugadores con más minutos en las Copa del Mundo. / Gentileza.

Jugadores argentinos con más partidos en Mundiales disputados

Messi suma 26 partidos en Mundiales. Primero igualó a Javier Mascherano, quien jugó 20 y luego a Diego Maradona, que lideraba la estadística con 21 presencias.

Jugadores argentinos con más partidos en Mundiales. / Gentileza.

Jugador con más partidos como capitán en la Copa del Mundo

Con su participación en los siete partidos en Qatar, Messi llegó a la marca de 19 partidos como capitán de un seleccionado. Primero superó los 13 del polaco Kazimierz Deyna, del italiano Paolo Maldini y el alemán Philipp Lahm, luego desplazó al italiano Dino Zoff (14), al mexicano Rafael Márquez (15) y a Diego Armando Maradona (16).

Jugador con más partido como Capitán en la Copa del Mundo. / Gentileza.

Máximo goleador en la historia de la Selección en Mundiales

Messi es el máximo goleador de la historia de la Selección Argentina con 98 goles. Antes de Qatar 2022, solo 6 habían sido en la Copa del Mundo. La Pulga necesitaba uno para desprenderse de Mario Alberto Kempes y dos para igualar a Diego Maradona, quien hizo 8 al igual que Guillermo Stábile. El objetivo de los 10 de Gabriel Batistuta parecía lejano. Bati los marcó en en 12 partidos. Leo se despide de la Copa del Mundo con 13 conquistas en 26 juegos y siendo el único en marcar en 4 ediciones diferentes.

Máximo goleador de la Selección Argentina en Copa del Mundo. / Gentileza.

Jugador con más partidos en la historias de los Mundiales

Messi superó el histórico registro del alemán Lothar Matthäus (vigente dese 1998) como el futbolista con más partidos jugados en Mundiales. Sumaba 19 antes de Qatar y al jugar los siete del 2022 se quedó con el número uno.

Jugadores con más partidos disputados en Mundiales. / Gentileza.

Jugadores con más minutos en la Copa del Mundo

Paolo Maldini ostentaba el tope de más minutos jugados en la máxima competición futbolística: 2.220. Messi lo superó ante Francia al alcanzar los 2314 en la historia de la Copa del Mundo.

Jugadores con más minutos disputados en los Mundiales. / Gentileza

Jugadores con más balones de oro en los Mundiales

Messi se quedó con el premio al mejor jugador del Mundial en Brasil 2014 y repitió en Qatar 2022. Se convirtió en el único en conseguirlo dos veces en la historia. El único que competía con el rosarino era el croata Luka Modric, quien lo ganó en Rusia 2018. Cabe destacar que este galardón se entrega desde el Mundial de España 1982.

Jugadores con más goles y asistencias en la Copa del Mundo

El rosarino marcó un tanto de penal y otro con la pierna derecha en el empate 3-3 y victoria 4-2 en los penales de Argentina frente a Francia para quedarse con la Copa del Mundo de Qatar 2022.

En la suma de goles y asistencias, Messi acumula 21 participaciones, una más que el brasileño Pelé. El Rey marcó 12 goles y repartió 8 asistencias para alcanzar la cifra redonda de 20. Atrás quedaron Miroslav Klose (16g - 3a), Ronaldo (15g - 4a) y Gerd Müller (14g - 5a).

Capitán con más goles en una final

El 10 marcó dos de los tres goles de Argentina en el tiempo regular y, gracias a ese doblete, estableció un récord inédito para los Mundiales. Messi se metió en la lista de los capitanes que marcaron goles en finales de la Copa del Mundo y es apenas el séptimo en ese rubro. Antes suyo lo hicieron el húngaro Gyorgy Sarosi, su compatriota Ferenc Puskas, el sueco Nils Liedholm, el brasileño Carlos Alberto, el alemán Karl-Heinz Rummenigge y el francés Zinedine Zidane.

El astro argentino, sin embargo, es el único en la historia de los capitanes goleadores en finales que marcó por duplicado: hizo el primero y el tercero de la Selección Argentina en el empate 3-3 que terminó con triunfo en los penales.

Otras marcas históricas de Lionel Messi

Lionel Messi es el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar un gol en fase de grupos, octavos de final, cuartos, semifinales y final en una misma edición. György Sárosi, con Hungría en 1938, marcó en octavos, cuartos, semi y final. No anotó en fase de grupos al no existir esa fase. Jairzinho, con Brasil en 1970, marcó en fase de grupos, cuartos, semi y final (otro formato, sin octavos)

Lionel Messi es el único jugador que ha convertido en la Copa Mundial siendo adolescente (menos de 20 años), veinteañero y treintañero. A Pelé le faltaron solo cuatro meses para firmar ese mismo logro.

El capitán de la Selección Nacional marcó su primer y su último gol en los Mundiales con 16 años, 6 meses, y 2 días de diferencia. El siguiente mayor intervalo en la historia de la competición pertenece a Cristiano Ronaldo, con 16 años, 5 meses, y 7 días.

Lionel Messi alcanzó las 8 asistencias de Diego Maradona en la Copa del Mundo, récord con todos los partidos televisados (1966-2022)

Lionel Messi es el jugador que más veces marcó el primer gol en más partidos de mundiales (8), seguido por Ronaldo, Vieri y Villa (6).