Lionel Messi y cuatro argentinos más en el equipo ideal de Sudamérica

IFFHS MEN'S @CONMEBOL TEAM OF THE YEAR 2021:



On Starting XI:

Lionel Messi 🇦🇷

Lautaro Martinez 🇦🇷

Rodrigo De Paul 🇦🇷

Cristian Romero 🇦🇷

Emi Martinez 🇦🇷



On Bench:

Julian Alvarez 🇦🇷

Nacho Fernandez 🇦🇷 pic.twitter.com/djuXMEIdy6