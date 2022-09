Liga Profesional: Newell’s le ganó a Aldosivi y sumó su tercer triunfo en forma consecutiva

Newell’s venció 2-1 a Aldosivi por la fecha 19 de la Liga Profesional 2022. La Lepra se hizo fuerte en su visita a Mar del Plata y se llevó tres puntos claves gracias al gol en contra de Martín Cauteruccio y otro tanto de Juan Manuel García. El descuento del Tiburón lo convirtió Patricio Boolsen.

El equipo rosarino fue superior desde el inicio hasta el final. Tal es así, que a los 10 minutos ya logró abrir el marcador. Luego de un centro de Brian Aguirre desde la izquierda, Martín Cauteruccio cayó y convirtió el gol en su propio arco en una acción desafortunada.

El primer tiempo continuó con Newell’s como claro dominador e incluso tuvo dos chances clarísimas para estirar la ventaja, pero no pudo aprovechar las oportunidades y se fue al entretiempo 1-0.

Ya en la segunda mitad, la Lepra mantuvo la intensidad y llegó al segundo a los 59′ mediante Juan Manuel García. El delantero partió en una posición dudosa antes de recibir la pelota y definir, por lo que en un principio el tanto fue anulado. Finalmente, tras una larga revisión del VAR, el árbitro Jorge Baliño convalidó el gol para que Newell’s estire la ventaja.

🔴⚫️ ¡3° VICTORIA SEGUIDA DE NEWELL'S EN EL TORNEO!



⚽️ La Lepra sigue repuntando, llegó a 29 puntos y se ubicó, al menos momentáneamente, en el top 10.

👎 Aldosivi sigue en caída libre: 3° derrota al hilo y 5 sin ganar. Continúa en zona de descenso.



📸 @Newells pic.twitter.com/vhhkD3WmO4 — Diario Olé (@DiarioOle) September 14, 2022

El Tiburón no se quedó atrás y llegó al descuento por intermedio de Patricio Boolsen a falta de 15 minutos, pero no fue suficiente y el equipo dirigido por Adrián Coria se quedó con la victoria. Con este resultado, la Lepra obtuvo su tercer triunfo consecutivo en la Liga Profesional y alcanzó las 29 unidades. Por su parte, Aldosivi no logra levantar cabeza y sigue en el fondo de la tabla con solo 13 puntos.