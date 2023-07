Liga Profesional: Banfield logró un triunfazo en su visita a Tigre por la permanencia

La pelea por los puestos de abajo de la Liga Profesional está más apasionante que nunca. Este miércoles Banfield logró un triunfazo en su visita a Tigre en el Estadio José Dellagiovanna por la fecha 23. Con un doblete de Juan Bisanz, el Taladro se impuso por 2-1 ante el Matador, que descontó en la cabeza de Abel Luciatti, que fue expulsado.

El equipo de Julio César Falcioni comenzó un poco mejor en un duelo que fue realmente parejo, con pocas llegadas de gol. La apertura en el marcador llegó sobre la media hora de juego, con un lateral al área y un flojo despeje que dejó la pelota picando en el punto de penal y Juan Bisanz apareció para romper el cero de volea. En el complemento, el talentoso volante logró estirar la ventaja aprovechando un error en salida de Víctor Aguilera: robó la pelota y definió ante la salida de Gonzalo Marinelli, que la llegó a tocar pero no pudo evitar el segundo.

FINAL! Banfield tachó 1-2 a Tigre con goles de Luciatti / Bisanz x2. El Taladro encadenó 2 triunfos consecutivos por segunda vez en 2023 y cortó una racha de 6 sin vencer como visitante. El Matador ganó solo 1 de sus últimos 10 encuentros disputados. pic.twitter.com/Sc3MGvcGay — VarskySports (@VarskySports) July 5, 2023

Poco menos de un cuarto de hora más tarde, Cristian Zabala ejecutó un tiro de esquina al área y Abel Luciatti ganó de cabeza para establecer el descuento y ponerle el resultado al marcador, pero solo quedó tiempo para la expulsión del defensor autor del gol y fue final 2-1 en favor de Banfield, que logró su segundo triunfo al hilo y se mantiene firme en la pelea por no descender. Tigre, por su parte, no levanta cabeza con la llegada de Juan Sara y la gente estalló contra los jugadores.

