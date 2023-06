Liga Mendocina de Fútbol: un lunes con dos semifinales atrapantes

Se viene un lunes cargado de tensión y emociones. Es que esta tarde, a partir de las 15 horas, se disputarán los encuentros semifinales del Torneo Unificación 2023 de Primera División “A” de la Liga Mendocina de Fútbol.

Tras haber dejado en el camino a Rodeo del Medio con un contundente triunfo por 4-1, Fundación Amigos por el Deporte recibirá en su estadio al CEC, que le ganó 1-0 a Guaymallén.

Por su parte, en la otra semifinal, Huracán Las Heras -que eliminó sorpresivamente al invicto Rivadavia venciéndolo por 1-0- recibirá a Luzuriaga, otro conjunto que el lunes pasado dio un verdadero batacazo al superar por 2 a 1 al candidato Gutiérrez en condición de visitante.

Ambos encuentros se jugarán únicamente con la presencia de público local y 15 efectivos de seguridad. Únicamente podrán ingresar 15 directivos integrantes de la comisión directiva de los clubes visitantes (CEC y Luzuriaga), que deberán enviar una declaración jurada, cuyo último plazo de presentación venció el pasado viernes a las 19 horas.

Esto tiene que ver con los lamentables incidentes acontecidos el último martes en el choque entre Fadep y Rodeo del Medio, donde los “dirigentes” del club visitante ocasionaron diferentes destrozos en los carteles publicitarios colocados en el sector de la tribuna que les asignaron.

Incluso, durante el desarrollo del encuentro debieron trasladarse móviles policiales de Maipú, cuyo Comisario adujo no estar al tanto del evento. Es que por más que no hayan efectivos policiales abocados a los partidos, los destacamentos policiales deben ser notificados sobre los juegos.

La jornada, en detalle

¿Cómo es la definición?. En caso de empate una vez finalizados los 90 minutos reglamentarios en alguno de los partidos de esta tarde, se definirán mediante disparos desde el punto del penal.

La final. Los ganadores de los encuentros de esta tarde clasificarán a la final del Torneo Unificación 2023, que se llevaría a cabo el próximo domingo. Será a único partido y se disputará en cancha neutral. Todavía no está definido el escenario.

¿Quiénes clasifican al Regional Federal Amateur 2023/24?

Según el Acta Nº 4459 correspondiente a la sesión ordinaria del Consejo Directivo del 1 de junio pasado, la primera plaza será otorgada al equipo de la ZONA 1 que NO esté disputando ningún Torneo Federal o Nacional en forma permanente o con Licencias adjudicadas y que logre la cantidad de puntos obtenidos ubicándose en orden descendente de la tabla de dicha Zona. En consecuencia, Fadep ya estaría clasificado porque terminó como líder de ese grupo con 38 unidades. Los de Torrico tenían una licencia por tres años, que fue otorgada en 2019, pero ya venció.

En tanto, la segunda plaza será otorgada al equipo con la mejor posición lograda en el marco de las instancias de final, semifinal o cuartos de final, siguiendo el mismo criterio de que “NO esté disputando ningún Torneo Federal o Nacional en forma permanente o con Licencias adjudicadas”. En ese caso, hasta ahora los que están en carrera son el Club Empleados de Comercio y Deportivo Luzuriaga, ya que Huracán Las Heras participa en el Torneo Federal A.

Fadep goleó a Rodeo del Medio y se ilusiona con lograr una nueva estrella local.

Probables formaciones

FADEP - CEC

Fadep: Ezequiel Alvea; Horacio Malinar, Fernando Meza, Lucas Ortíz y Federico Pérez; Erwin Miranda, Luis Daher, Gonzalo Rodríguez y Pablo Dellarole; Diego Sevillano y Jesús Vera. DT: Pablo Jofré

CEC: Leonardo Márquez; Franco Lucero, David Castañeda, Matías Chayle y Yoel Frites; Gaspar Cuello, Maximiliano Montivero, Martín Guzmán y Diego Moyano, Isaías Guzmán y Emmanuel Lucero. DT: Lucas Contreras

Estadio: Predio de Fadep.

Hora: 15.00.

Árbitro: Diego Castellino.

HURACÁN - LUZURIAGA

Huracán LH: Andrés Salinas; Agustín Villegas, Agustín Correa, Emiliano Bertolini y Diego Flores; Gastón González, Matías Dieli, Dylan Quiroga e Ignacio Cicala; Lautaro Grosso y Nicolas Reynoso. DT: Franccesco Viggiani.

Luzuriaga: Leandro Figueroa; Andrés Lencinas, Marcio Basconcello, Lucas Serrano y Germán Jofré; Gustavo González, Pablo Caylá, Leandro Valenti y Nicolás Altamirano; Nahuel Vedia y David Pizarro. DT: Gerardo Rossi

Estadio: Huracán Las Heras.

Hora: 15.00

Árbitro: Juan Pablo González

Las voces de los protagonistas

“En estas instancias no hay equipos grandes ni chicos, hay hambre y ganas de crecer. Ser candidatos para nosotros no es presión, es lindo seguir pasando de fases y ahora tenemos un partido que va a ser muy lindo para jugar. Tanto ellos (por el CEC) como nosotros tenemos hambre de seguir ganando cosas importantes y en la cancha somos once contra once. No deja de ser un espectáculo, un juego y hay que disfrutarlo. En lo personal conozco bastante al CEC, tienen jugadores grandes que saben jugar este tipo de partidos y nosotros también tenemos un lindo plantel. Nos enfocamos mucho en el rendimiento de nosotros. Tengo un solo título de la Liga Mendocina con el Tombita en 2008″. Luis Daher (Volante central de FADEP)

“Sabemos que va a ser un partido difícil porque Fadep es un rival muy complicado y es el candidato de todos. Pero nosotros estamos preparados y vamos a estar a la altura del partido. Nosotros venimos entrenando bastante, me parece que arrancamos al principio como ellos. Tenemos un equipo con pibes del club, porque hemos tratado de formar pibes del club con gente grande Nos hemos acoplado bien y la verdad que hemos tenido un buen funcionamiento y por eso estamos acá, por eso en otra zona terminamos como terminamos. Para afrontar este partido creo que llegamos muy bien, de la mejor manera. eso es lo importante”. Lucas Contreras (DT del CEC)

El CEC viene de dejar en el camino a Guaymallén y quiere volver a ser del Federal. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Llegamos muy motivados, la verdad, después de un partido muy difícil con Rivadavia. Huracán, desde que empezó el campeonato, ha ido partido a partido y eso nos ha llevado a donde estamos hoy. Somos ambiciosos y obviamente siempre queremos que Huracán esté peleando lo que está peleando hoy en día, así que nosotros iremos con nuestras armas para quedar lo más arriba posible en este campeonato. De Luzuriaga sabemos poco ya que se encontraba en la otra zona, pero sabemos que es un equipo de mucha jerarquía, con muy buenos jugadores y que viene de hacer un gran campeonato. Así que calculamos que va a ser complicado, un partido duro como fue contra Rivadavia, pero bueno, más allá de eso esperemos que sea un buen partido para nosotros y podamos encontrarnos en la final”. Franccesco Viggiani (DT de Huracán Las Heras)

“En lo personal, para mí este campeonato con Luzuriaga ha sido un desafío, ya que era un club que hace muchos años (12 o 13 años) que estaba inactivo y nos interesó la propuesta, que nos hicieron los dirigentes, la llamada de Gerardo Rossi que es un amigo y el proyecto la verdad que era atraer a varios jugadores que tuvieran algún recorrido en la Liga Mendocina, entonces me interesó. Así que la verdad que bueno muy contento muy agradecido a Dios por esta posibilidad de haber llegado a esta instancia. El hecho de haber clasificado solamente fue algo histórico para el club y más ahora que pudimos pasar a una semifinal como esta, ante un rival tan fuerte como Huracán. Estamos contentos y muy entusiasmados con esta semifinal que vamos a jugar. Nos estamos preparando de la mejor manera y llegamos bien. Esperemos que salga un partido lindo, un gran espectáculo y bueno que obviamente nosotros podamos acceder a la final que tanto anhelamos”. David Pizarro (Goleador del Deportivo Luzuriaga)