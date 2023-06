Lepra- Berti: un amor de novela

Cuesta encontrar antecedentes de un entrenador que llegue y el equipo de inmediato comience a ganar. No hablamos de un partido o dos consecutivos para luego afrontar su primera derrota. Nada de eso. Nos referimos a una seguidilla de 13 fechas sin morder el polvo de la derrota en la competencia doméstica. Y si quiere ponerle nombre a la estadística, tenemos uno: Alfredo Jesús Berti y su Independiente Rivadavia, que transitan la segunda etapa del entrenador en la institución y, tal como hizo en su anterior proceso, levantó al equipo de inmediato.

Un hecho significativo y determinante para que la Lepra hoy esté en lo más alto de la tabla de la Zona B.

Las segundas partes...

El viernes 10 de febrero de este año, ante Aldosivi, en Mar del Plata, la Lepra iniciaba el recorrido por la actual temporada de la Primera Nacional. Fue triunfo 2-1 y el estreno de Ever Demalde en el banco de suplentes no podía ser mejor. Sin embargo, la irregularidad se apoderó del equipo y el entrenador tuvo que abandonar el banco de suplentes luego de tres empates consecutivos (vs. Atlanta, Racing de Córdoba y Deportivo Riestra).

Fue la mano hábil de la dirigencia azul la que dio paso a una etapa que por el momento parece un sueño. Alfredo Berti levantó el teléfono del otro lado y la respuesta inmediata dio paso al segundo proceso del santafesino al frente de la entidad.

Desde entonces, Independiente Rivadavia encadenó una seguidilla de trece (¡si, trece!) partidos sin perder en la segunda categoría del fútbol doméstico y alcanzó un récord que ostentaba el Godoy Cruz de Diego Dabove, en la SuperLiga 2017/18.

A los tres primeros triunfos consecutivos (dos en condición de visitante, vs. Ferro Carril Oeste, Gimnasia de Jujuy y Quilmes) le siguió un empate, también fuera del Gargantini ante Brown de Adrogué. En medio de esta racha se daría la única caída del ciclo Berti: fue ante Belgrano de Córdoba, un equipo de categoría superior y por los 32avos de final de la Copa Argentina.

Luego, lo que todos ya conocen, una seguidilla de seis encuentros consecutivos sumando de a tres puntos, que le valió ser eyectado a lo más alto de la tabla de posiciones de la Primera Nacional.

El N° 1 lo alcanzó en un memorable duelo en el Bautista Gargantini, ante Deportivo Maipú, que por entonces mandaba en las posiciones, donde no faltó la angustia y la tensión.

Pero para comprender un poco más este momento, habrá que rebobinar el tiempo hasta la temporada 2016/17, cuando el Azul transitaba la competencia con un promedio que por entonces lo estaba condenando. La dirigencia, a falta de 14 encuentros para el final de la temporada, recurrió a Berti y el milagro se hizo.

Y aunque los primeros cuatro partidos dejaron dudas (tres empates y una caída), luego se daría una seguidilla interesante de resultados donde acumuló dos invictos: uno de cinco partidos consecutivos sin perder (desde la fecha 33 a la 37, con dos empates y tres triunfos en fila) y otro de siete juegos sin caídas (entre la 39 y la 45, con 5 triunfos y dos empates). En medio perdió con Instituto, en Córdoba, y en la jornada final caería, también como visitante, ante Brown de Adrogué.

En total, fueron ocho juegos ganados, cinco empates y apenas tres derrotas. Quince partidos para recuperar la ilusión azul y marcharse a Argentinos Juniors, tentado por la máxima categoría del fútbol nacional y obligado por el cambio de dirigencia y la sangría de jugadores que tuvo aquel plantel.

“Estoy contento por el entusiasmo del hincha”, había dicho hace unas semanas el entrenador. Y tiene motivos. Desde su llegada, los cuatro costados del Gargantini no paran de corear su nombre, como si estuvieran invocando al más grande protagonista de esta novela.

Últimos invictos leprosos

1999/2000: 7 partidos (de 21° a la 27°), con Luis Blanco como DT.

2001/2002: 7 partidos (de 5° a la 11°), con Oscar Blanco.

2016/2017: 7 partidos (de la 39° a la 45°), con Alfredo Berti.

2018/2019: 7 partidos (de la 6° a la 12°), con Gabriel Gómez.

2021: 9 partidos (de la 27° al Reducido), con Gabriel Gómez.

2022: 7 partidos (de la 15° a la 21°), con Gabriel Gómez.

2023: 13 partidos (de la 6° a la 18), primero con Ever Demalde (tres empates) y luego con Alfredo Berti.

Un paraguayo que no perdona

Alex Arce es la gran sorpresa de la Primera Nacional. El delantero guaraní convirtió 18 goles en igual cantidad de partidos y levantó al equipo con su empuje y su buen presente. El pasado sábado, los hinchas lo ovacionaron cuando dejó el campo de juego.

Alex Arce, intratable: dos goles y triunfazo ante Aldosivi. / Gentileza: Prensa CSIR.

“Estamos pasando por un buen momento y queremos continuar así. El gol de tiro libre fue lindo por que sirvió para empatar. Por suerte después pudimos marcar el segundo y quedarnos con los tres puntos”, dijo apenas enfrentó los micrófonos.

“Me siento muy feliz acá. Desde el primer día los hinchas me han demostrado cariño. Vivo este momento con calma; estoy muy contento. Es un premio al esfuerzo de todos los días para seguir mejorando”, cerró.