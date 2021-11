Leo Messi: “La ilusión con la Selección Argentina es grande”

En una particular entrevista con un medio deportivo de España, Lionel Messi dio detalles sobre su camino terminado en el Barcelona, cómo ve a la Selección Argentina para Qatar 2022 y su futuro futbolístico. El diario Sports publicó la charla este lunes.

El capitán argentino declaró que al equipo de Lionel Scaloni aún le “falta para ser grandes candidatos” pero que van por buen camino. Luego de haberle ganado la Copa América a su clásico rival, Brasil, Messi comentó que “la ilusión” con la selección argentina “es grande”.

Además, confesó que venían de una larga búsqueda por la victoria de la ansiada Copa América que siempre se les escapaba de las manos. Aún así, destacó que tener actualmente 25 partidos sin conocer la derrota, con 16 triunfos y 9 empates es una de las razones por las que se mantienen ilusionados.

“No sé qué va a pasar en el Mundial o después de Qatar. No lo pienso. Pasará lo que tenga que pasar en ese momento, disfruto de lo que hago y en su momento se verá”, sostuvo el astro. Asimismo dejó en claro que no piensa retirarse del deporte luego del paso por Qatar 2022, cuando tendrá 35 años.

El actual jugador del Paris Saint Germain también recordó su paso por el Barcelona, club al que perteneció por 20 años, y declaró: “Hice todo lo posible para quedarme. Esa era mi disposición, y para eso me rebajé el sueldo, para ayudar al club”.

Luego de la polémica salida del club, se viralizaron varias frases y palabras desde los dos clubes que peleaban por el goleador, entre ellas del propio presidente del Barça Joan Laporta, y sobre esto Messi dijo: “Nadie me pidió que jugara gratis, por eso me dolieron las palabras de (Joan) Laporta, porque a mi nadie me pidió que jugara gratis”.

Para cerrar sus declaraciones sobre el club “culé” confesó que, luego de su carrera como jugador dentro de la cancha, le gustaría volver al azulgrana como “secretario técnico o en alguna otra función”.