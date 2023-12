Leandro Ciccolini: “El objetivo está claro y la bajada de línea también; ascender”

Gimnasia y Esgrima de a poco va armando su modelo 2024 de cara al torneo de Primera Nacional, y tras la llegada del entrenador José María Bianco, que buscará darle identidad al equipo del Parque, renovó el vínculo con dos de los jugadores que estuvieron en 2022 y que jugaron las semifinales bajo la dirección de Luca Marcogiuseppe.

Leandro Ciccolini y Santiago Solari (10), en el Lobo hicieron una gran dupla ofensiva durante la era de Luca Marcogiuseppe . / JOSÉ GUTIÉRREZ (LOS ANDES)

Uno de ellos es el volante ofensivo bonaerense, Leandro Ciccolini que estiró su contrato hasta 2025 con el Lobo y, hace algunos días, se sumó a los entrenamientos. El otro jugador es Brian Andrada.

Ciccolini fue uno de los futbolistas claves en el equipo de Marcogiuseppe y, su gran rendimiento en el Lobo, lo llevó a jugar en Primera, donde estuvo hasta mitad de año en Central Córdoba de Santiago del Estero. La falta de continuidad hizo que se fuese a préstamo a San Martín de Tucumán, donde concluyó su vínculo y desde hace una semana se entrena nuevamente en Gimnasia. “Estoy muy contento de estar acá, porque es una institución que me dio mucho, que me hizo feliz y donde la gente me quiere. Entonces, disfruto mucho estar en este club”, comentó feliz, a Diario Los Andes.

Junto al delantero Santiago Solari (hoy en Defensa y Justicia) hicieron una dupla ofensiva que lleno de felicidad al hincha Blanquinegro, una relación deportiva que venía desde hacía algunos años y que continuó en el equipo del Parque. “Con Santi tenemos una relación de amigos muy linda y, este club nos dio la posibilidad de que después jugásemos en Primera División”, destacó Ciccolini.

Mientras reparte su tiempo con los entrenamientos y sus labores académicas (estudia derecho), ‘Cicco’, como todos lo conocen, se ilusiona con una gran temporada 2024, con un Lobo que pelee los primeros puestos. “Si bien aún falta completar y armar el plantel, creo que los objetivos son más que claros, pelear el ascenso”, expresó el volante, quien se siente muy identificado y cómodo en nuestra provincia.

-¿Hablaste con Bianco?

-Sí, hemos hablado, pero no tuvimos todavía una charla bien puntual desde lo deportivo para ver qué pretende o necesita de mí en cuanto al juego. Me dio la bienvenida y estoy muy contento de poder estar acá nuevamente.

Fútbol Primera Nacional Ciccolini y Brian Andrada, que regresaron al club luego de estar a préstamos, renovaron sus vínculos con la entidad del Parque, por dos años más. Foto: Orlando Pelichotti

-Cuando te fuiste de Central Córdoba, ¿estuvo la posibilidad de volver al Lobo?

-No, nunca estuvo esa posibilidad de volver a mitad de año. Estaba en Central Córdoba, cómodo, disfrutando estar en Primera División, pero quizás no tenía la continuidad que buscaba. Entonces me salió la oportunidad de irme a San Martín de Tucumán. Se lo comenté a (Fernando) Porreta y me dijo que no tendría drama, que los seis meses que me quedaba de préstamo lo continuara en San Martín para tener esa continuidad que quería, pero nunca me manifestaron el deseo de volver al Lobo. No me dijeron nada, no sé si porque el técnico no quería o porque no entraba en la idea de juego. Creo que se había hablado, pero conmigo no lo hicieron.

-¿Cómo te encuentra en este regreso al club?

-Muy bien. Gimnasia es un club que a mí me hizo crecer mucho en lo deportivo y que me brindó la posibilidad de llegar a Primera. El próximo año tengo como objetivo que sea parecido al año que estuve acá (2022), que logremos formar un gran grupo, un gran equipo, que nos toque pelear ahí arriba durante todo el torneo y que la gente se sienta nuevamente identificada con nosotros, con la manera de jugar. Pero esta vez, coronarlo con el título y el ascenso, que es lo que todo el mundo quiere.

-Regresas a un plantel donde muchos se conocen y, si bien aún no comienza la pretemporada, ¿qué se dice respecto del Lobo que se quiere proyectar?

-Todavía no hemos hablado mucho, porque seguramente de los chicos que estamos entrenando, algunos se van a ir, muchos van a llegar. Aún no está 100% confirmado el plantel. Una vez que el Chaucha (Bianco) tenga a disposición a todos los jugadores que él quiere y se conforme el equipo, seguramente ahí se plantearan las metas. Pero el objetivo está muy claro, la bajada de línea de Fernando es ascender. Igual eso será cuando esté el plantel armado.

-¿Pudiste seguir este año la campaña de Lobo? ¿Cómo lo viste?

-Sí, lo miré, tengo compañeros que seguían acá y una buena relación, entonces siempre miré al Lobo y además tengo mucho cariño por el club. Creo que se hizo muy fuerte de local, le costó mucho de visitante y quizás con un poco más de regularidad afuera de Mendoza, hubiera peleado todavía un poquito más arriba. Considero que, a priori, no se armó un plantel como para ascender, por eso con el que jugó hizo un buen torneo, porque se clasificó para el Reducido. Después pasó el partido con Quilmes, el de polémica y todo eso que sucedió.

-Estudiabas derecho, ¿te recibiste?

-Sigo estudiando y espero recibirme el año que viene, me quedan 10 materias. Si Dios Quiere a fin del 2024 espero estar recibido.

-Con Santiago Solari hicieron una gran dupla durante el 2022, ¿Siguen en contacto?

-Sí, y nos enfrentamos con Central Córdoba y Defensa y Justicia… somos amigos, siempre charlábamos, obviamente, ahora cada uno está en lugares distintos y no es un diálogo de todos los días, pero hablamos. Nosotros habíamos compartido plantel en San Luis, volvimos a compartirlo acá y tuvimos un año maravilloso donde los dos pudimos hacer un buen torneo. Disfrutamos mucho tanto adentro de la cancha como afuera de ella, con nuestras parejas y nos juntábamos por las tardes. Hicimos una relación muy linda con Santi. Lo mismo con Ulises Ortegoza (Talleres de Córdoba), con Luquitas Arce (GodoyCruz) y con muchos de los chicos. El cariño sigue estando y siempre nos vamos hablando.

-El Lobo del 2022 de Luca Margiuseppe fue un equipo notable, sin dudas los marcó.

-¡Sí, un grupo increíble!. Creo que fue la clave de los grandes resultados, porque si bien había jugadores que estuvimos en un gran nivel, se armó un gran equipo. Porque ese mismo año, si analizamos el plantel de Instituto o el plantel de San Martín de Tucumán en cuanto a nombres y jerarquía de jugadores, éramos más que nosotros. Lo que sucede es que nosotros teníamos ese plus, además de grandes jugadores, sabíamos de memoria a lo que jugábamos, un gran cuerpo técnico que nos potenció a todos. Esa fue la clave del éxito. Disfrutábamos ir a entrenar, de compartir un asado en la semana y muchas cosas más, que hicieron que fuese un gran año. Por poquito se nos escapó el objetivo, pero la gente se sintió identificada con nosotros. Ganamos tres clásicos y fue un año muy lindo para nosotros y para todo Gimnasia.

-Esos triunfos frente a Independiente fueron muy importantes.

-¡Increíble fueron! Los disfrutamos mucho. Salíamos a jugar sabiendo que los íbamos a pasar por arriba. Teníamos una mentalidad muy fuerte y a los 15 minutos íbamos ganando uno a cero. Los pasamos por arriba en todo sentido; presionábamos, no dejábamos que se sintiesen cómodos. Teníamos una gran mentalidad ganadora y, creo que eso fue un poquito, también la clave de todo el año; salíamos a ganar y lo hacíamos.

-Una de las virtudes de Luca, ¿fue potenciar las virtudes individuales?

-Sí, fue armar un equipo. No hay que olvidarse que éramos los mismos jugadores del inicio del torneo, que no habíamos arrancado bien. Y cuando llegó Marcogiuseppe, su gran virtud fue acomodar un poquito el juego y potenciarnos a todos. A Santi también le encontró la posición porque él jugaba de extremo y lo ubicó de media punta. A mí me dio más confianza. También a “Isma” Cortez, que a los tres meses se fue a Primera. Propuso una forma de jugar con la que nosotros nos sentimos identificados, que supimos entenderla y que la llevamos a cabo. Creo que fue un mérito de él y también nuestro poder entender su mensaje, sentirnos cómodos e identificados con lo que él nos sugería y nosotros ejecutábamos.

-Sentís que Mendoza te ha marcado en lo deportivo

-Mendoza es hermosa, lo dije un montón de veces, me siento muy cómodo en la provincia. En general, más allá de que si es hincha de Gimnasia o no, se vive bien acá. Me gusta, me siento cómodo y lo mismo le pasa a mi novia. Nosotros estamos contentos de volver, porque va más allá del club donde uno juega, después tenés que vivir en el lugar, y Mendoza es un lugar impecable.

-Independiente ascendió, es decir, que el único clásico que se puede dar, en laa categoría, sería frente al Deportivo Maipú.

-Y… nunca se sabe, porque nosotros clasificamos a la Copa Argentina y ellos también y por ahí, podemos llegar a cruzarnos. También está Maipú, que demostró este año ser un equipo muy competitivo. Lo seguía mucho a Maipú porque jugaba muy bien y fue una lástima que se le haya escapado en esa final el ascenso. A mi entender, junto a Chacarita, eran de los mejores que jugaban.

-Los equipos mendocinos tuvieron un gran 2023 y de alguna manera pinta mejor el 2024; con dos equipos en Primera y dos en la Primera Nacional que buscarán continuar siendo protagonistas. ¿Qué opinas al respecto?

-Hace años que el fútbol mendocino viene creciendo. Godoy Cruz está haciendo muy bien las cosas y si Dios quiere puede llegar a jugar la Copa Libertadores. Con Gimnasia, más allá del 2022, los años anteriores también nos clasificamos para el Reducido. Este año también entró. La Lepra el año pasado llegó a cuartos de final y este año jugó la final. Mendoza viene haciendo todo muy bien, este año se le dio a la Lepra y ascendió. Espero que el año que viene se nos dé a nosotros.