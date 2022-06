Las primeras palabras de Carlos Tevez como DT: “Rosario Central es un gigante dormido, tiene que despertar”

Auna semana de la salida de Leandro Somoza como entrenador de Rosario Central, el Canalla presentó oficialmente hoy a su nuevo director técnico: Carlos Tevez. El Apache asumió como flamante DT de Central en lo que será su primera experiencia como entrenador.

“El primer desafío como técnico lo agarro en Central por su gente. Estuve en muchos clubes, pero Rosario tiene ese plus de la gente”, expresó Carlitos en su presentación. Y añadió: “Es un gigante dormido, tiene que despertar. Tenemos que llevar este club a otro paso, que es competir”.

🇺🇦🗣️Tevez: "Le dije a los jugadores que me tienen que demostrar en cada entrenamiento que quieren ser jugadores de Central. Tomo dimensión de la importancia del clásico y lo que se juega, más en esta ciudad" pic.twitter.com/XhTiwaiBJe — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Tevez, que estará acompañado por Carlos Retegui como ayudante de campo, estuvo anoche viendo a sus futuros dirigidos en la derrota ante Vélez en Liniers y hoy viajó a Rosario para conocer en persona al plantel, dirigió la primera práctica y durante la tarde/noche brindó una conferencia de prensa en el predio de Rosario Central.

Carlos Tevez dirigió su primera práctica en Rosario Central.

En una de sus primeras declaraciones contó el motivo por el que decidió ser director técnico del Canalla: “Pensaba en qué club me gustaría agarrar. Había anotado una planilla. Este me gustaría agarrar, este no. Central fue uno de esos cuatro. Cuando me llamaron, estaba reunido con mi grupo técnico. Cuando me llamaron de Central, dije que sí. De ahí las ganas”.

🇺🇦🗣️ Tevez: "Tengo a un gran referente como entrenador, que fue Conte en Juventus. Voy a intentar que mi equipo tenga aunque sea un poco de ese. Por respeto a mis jugadores no voy a hablar de refuerzos. Tenemos un partido el próximo viernes" pic.twitter.com/s9g310ZKrQ — Rosario Central (@RosarioCentral) June 21, 2022

Luego se refirió a los refuerzos: “Primero y principal, para agarrar Central tuve que ver el plantel que tenía. Confío mucho en estos jugadores. Todavía no pedí ningún jugador. Para el hincha de Central, el apellido de Tevez es desconocido, pero trae que se abren muchas cosas también. Se dijeron muchas cosas que no es verdad. No he pedido ningún refuerzo”.

Y agregó: “Hace un año dejé de jugar. Cuando llegaba un entrenador y se hablaban de refuerzos, no me gustaba. Lo respeto muchísimo. No he hablado con ninguno. Quiero ver a los chicos, que me demuestren que quieren jugar en Central. Evaluaremos con mi equipo y veremos qué es la mejor posición que tenemos que reforzar. Tenemos que ver primero lo que tenemos”.

Por otra parte el Apache habló sobre la identidad futbolística de Central: “Tenemos que buscar una identidad como equipo. La gente se tiene que sentir identificada. Es lo más difícil. Vamos a trabajar muy duro para encontrarla”. Luego añadió: “La actitud en este club no se negocia. Se lo dije a los muchachos de frente. Lo tienen que demostrar en cada entrenamiento y partido. El que no, tiene la puerta abierta para irse. Central es un gigante dormido, tiene que despertar. Tenemos que llevar este club a otro paso, que es competir”.