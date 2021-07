La voz del Patrón Bermúndez: “El VAR fue lamentable, pareció un partido de barrio”

Después de 24 horas en silencio absoluto, el Consejo de Fútbol de Boca y el presidente del Club, Jorge Amor Ameal, decidieron hablar y dejaron sus impresiones del pésimo arbtitraje que sufrió el Xeneize ante Atlético Mineiro por el primer partido de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jorge Amor Ameal, presidente de Boca, aseguró que el club no realizará ningún reclamo formal ante Conmebol luego de las polémicas por el gol anulado a Diego González. Por su parte, el Patrón Bermúdez, habló en Espn y más allá de que descalificó al juez, se mostró feliz por el rendimiento del equipo.

La principales palabras del Patrón Bermúdez sobre el duelo entre Boca y Mineiro por la Copa Libertadores

- “La acción es llamativa. En uno de los torneos más prestigiosos del mundo, y parecía un torneo de barrio, de potrero. En donde con un amigo me hiciste un gol y no juego hasta que me digas los contrarios, que el gol no fue. Eso de verdad es lamentable y no se puede permitir”.

- “Nosotros en el club quedamos ayer muy conformes, creo que felices, por la actuación que tuvo nuestro equipo. Porque enfrentaremos a uno de los equipos más encopetados de la copa, que había hecho una tremenda presentación en la fase anterior, que no ha parado de estar en competencia. Nosotros intentamos por todos los medios mantener una pretemporada que esté al nivel, y estamos felices por lo que hizo nuestro equipo. Porque compitió, porque jugó muy bien, y para nosotros ganó”.

- “Está bien, el gol no se nos dio por esa situación, pero si analizamos el partido vemos que el rival no pateó un tiro al arco, y nosotros de verdad merecíamos ese gol, y quizás si hubiésemos convertido ese gol después venían dos o tres más. Pero estamos contentos, eso es lo más importante. Creo que la Copa Libertadores la tenemos que cuidar, un torneo que a todos nos encantó ganar en su día y todos los equipos de América quieren ganar.”

- “Creo que queda muy claro, lastimosamente. Va a seguir pasando, el fútbol va a seguir dando esta clase de situaciones. Sabemos que son situaciones que van a seguir presentando, pero confiamos en que se va a revertir. Vamos a Brasil con el ánimo de competir y ojalá que las cosas salgan muy bien.”

- “Es injusto decir que pensó el árbitro. Creo que él admite esa confusión, y lo que más nos preocupa es lo que pasó después de la jugada. No se porque lo permitió, pero lo más lamentable es lo que se dio después de la jugada, en el área del árbitro.