La voz del mendocino e ídolo Millonario, Enzo Pérez: “Hoy demostramos nuevamente el grupo que somos”

Más allá del aplomo en sus palabras, Enzo Pérez era un manojo de emociones contenida a la hora de enfrentar a la prensa después de la histórica velada en la que fue arquero del triunfo de River por 2-1 sobre Santa Fe por la Copa Libertadores 2021.

“Obvio que mis compañeros arqueros me escribieron, estuve preguntando algunas cosas también, con el entrenador de arqueros estuvimos practicando y dándome algunos consejos: que siempre trate de enfocarme el punto del penal y de ahí adonde vaya la pelota para los costados vaya siempre caminando en diagonal. Pero con a adrenalina que tenía por ahí me perdía un poco y tomaba siempre como noción el punto penal”, repasó en diálogo con ESPN.

Enseguida, resumió su orgullo: “Hablar del partido mucho no tiene sentido por lo que hemos vivido durante este tiempo y lo que padecimos por el covid-19, pero rescato el corazón, la hombría, la personalidad, no solamente de los chicos que jugaron hoy sino de lo que demostramos el fin de semana en la cancha de Boca, que debutaron muchos chicos y nos ayudaron a hacer un buen partido pese a quedar afuera. Hoy demostramos nuevamente el grupo y la clase de personas que somos cada uno de nosotros”.

Por último, no quiso subirse al tren de calificar lo sucedido como “histórico”: “No caigo mucho en lo que hemos pasado, solamente me traté de enfocar y ayudar al equipo pero seguramente entre hoy y mañana se va a hablar mucho de este partido”.