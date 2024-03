La voz de Darío Alaniz, el DT que le hizo ganar el primer partido del año a Gimnasia y Esgrima “El mensaje es claro, vamos a necesitar de todos”

Desde la zona mixta se podía escuchar el ruidoso festejo de los jugadores en el vestuario de Gimnasia y Esgrima del sufrido triunfo frente a Deportivo Madryn, por 2 a 1. El primero de la temporada del Lobo y, bajo la conducción de Darío Alaniz.

Una victoria que tuvo muchas connotaciones para el plantel, teniendo en cuenta que la relación del equipo con José María Bianco- que se fue la semana pasada- estaba muy desgastada. Por lo tanto, la llegada de Alaniz le puso aire renovador a la situación teniendo en cuenta, que además, el actual DT, es un hombre de la casa y muy querido.

El popular Lechuga Alaniz no ocultó su alegría y se mostró muy conforme con el rendimiento del plantel. Sumó el 50 por ciento de los puntos que necesita el entrenador para saber si continuará o no al frente del plantel Mensana. “Estoy conforme y contento y me voy con una muy buena impresión y con una gran entrega de todos los jugadores, por eso quedó claro el mensaje de que vamos a necesitar de todos y tuvimos que hacer cambios obligados. Todos los que ingresaron lo hicieron muy bien y marcaron la diferencia”, comentó el técnico.

La dirigencia le ha dado un plazo de 2 partidos al entrenador, donde lógicamente los resultados mandan. Si empata o pierde no continuará, por eso este triunfo fue festejado por todos en Gimnasia, jugadores, dirigentes y el cuerpo técnico.

-Será una semana tranquila, porque finalmente se ganó.

- Sí, porque cada vez que se gana se toma de otra manera para poder corregir lo que hace falta y todo es mucho más simple. Hay que seguir trabajando.

Siete cambios hizo en el once inicial Gimnasia, el entrenador Darío Alaniz y se impuso a Deportivo Madryn 2 a 1. Prensa GyE.

- Fernando Porreta, dijo que con 4 puntos de 6 en juego, te quedarías al frente del equipo como entrenador, ya tenés el 50%.

- Sí, eso lo tenemos muy en claro, por eso vamos a ir a buscar el que falta. Pero vamos a ir por el triunfo. Vamos a ir por los tres puntos.

¿Que buscaste en el segundo tiempo rompiendo con el doble 5?

- Más tenencia de balón, de todas maneras el trabajo de Ezequiel fue muy bueno y fue lo mismo que hizo nacho en el segundo gol, nada más que él en el primer tiempo, pero no pudieron terminar la jugada.

- Cuando hicieron el segundo gol los jugadores fueron abrazarte, ¿Qué significó eso para vos?

- Eso significa que confían en lo que uno les dice y lo que uno hace. Es gratificante. Es que además, este partido no era una parada fácil para nosotros. Este triunfo no da toda confianza y a la vez serenidad que necesitamos para buscar lo mejor en el día a día.

- Lechuga habías dicho que la palabra interinato, no te gusta,¿ Porque?

- No, es que lo tomo como que soy el técnico de dos partidos. Suena feo interinato, pero bueno, todos lo nombran así, aunque uno no esté de acuerdo, pero hoy por hoy soy el técnico de este partido y quiero serlo.

- Este triunfo, ¿te permite sacar buena conclusiones para lo que viene?

-Sí, no era una parada fácil, porque los chicos venían de tres meses con un sistema y nosotros somos un sistema opuesto a lo que venían haciendo. Por eso no es fácil tratar de encontrar los espacios, de que generen buen destino en la pelota, que hagan triangulaciones, tratar de doblegar por afuera, pero bueno eso lleva trabajo, lleva tiempo y, por momento en el partido lo pudimos hacer y es lo que pretendemos hacer mucho más tiempo.

-Al arquero Daniel Montagnino, ¿Cómo lo viste en su debut?

-A Dani lo conozco porque lo tuve en la primera local y sé lo que él me podía brindar. Este es un chico que es sereno y que en ningún momento estuvo nervioso. Confía en sus condiciones y por eso me la jugué por él.