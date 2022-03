La vergonzosa salida del “Cholo” Simeone de Old Trafford

Diego Simeone está en boca de todos por dejar afuera al Manchester United, luego de una irregular temporada que está teniendo, pero también por la vergonzosa salida que tuvo del Old Trafford.

Como es su costumbre, gane o pierda, el “Cholo” se mete corriendo al vestuario. En este caso el argentino corrió casi 50 metros a toda velocidad y puro festejo, pero los hinchas del Manchester United lo despidieron a puro botellazos y le lanzaron vasos con cerveza.

En conferencia de prensa, Simeone confió los motivos que, como tantas otras veces, lo llevaron a realizar esa corrida por el borde de la línea: “El momento en el que salí del campo, es algo que siempre hago: salgo corriendo porque tengo una felicidad interna que me gusta ir a disfrutarla solo adentro del vestuario. Y no me di cuenta si pasó esto que usted dice (por los proyectiles que le tiraron). Lo único que pensaba en ese momento era llegar al vestuario y estar contento”.

También dejó en claro que ”este equipo no tiene vergüenza de jugar replegado y sabiendo lo que hay que hacer para no encajar ante un equipo con muchas opciones como lo es Manchester United. Incluso pudimos haber lastimado en variasocasiones, pero el golapareció antes delfinal del primer tiempo y en el segundo hicimos uno de los máximos esfuerzos defensivos de la temporada”, apuntó tras el 1-0 con gol del brasileño Renán Lodi.

El Cholo Simeone salió corriendo al vestuario tras la clasificación a cuartos de final y fue agredido por el público del United. #CHAMPIONSxESPN pic.twitter.com/WjQBTSHqCB — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2022

La irregularidad a la que refirió el “Cholo”, que el 28 del mes próximo cumplirá 52 años, llegó “después de una temporada brillante. De haber salido campeones tras un añoextraordinario en LaLiga. Y ahora nos cuesta la regularidad. Pero últimamente mostramos otra energía y ahora las transiciones son mucho másrápidas y en el contraataque podemos hacer daño a los rivales, algo muy importante para nosotros”.

”Después, el camino para ganar la Champions League sabemos cuál es, pero en este momento lo primero que nos ocupa y preocupa es el próximo partido de la Liga con el Rayo Vallecano, porque queremos regalarle al presidente de nuestro club, Enrique Cerezo, una victoria en sus 1.000 partidos oficiales al frente de la institución”, reveló.

”Y en ese recorrido seguramente que ganarle al United en Manchester, al Chelsea o al Liverpool también en Inglaterra, no es fácil, y por eso todos estos recuerdos no se olvidarán y perdurarán para siempre”, completó un Simeone exultante como hace bastante tiempo no se veía.