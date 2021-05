La última estrella llegó por medio del semillero dorado

Pasaron los años, el club fue cambiando de objetivos deportivos, pero la mirada hacia abajo era una constante. Las fuerzas básicas contaba con un equipo de trabajo que consolidaba futuras promesas que, con el tiempo, empezaron a dar los saltos lógicos al plantel profesional, ese que se hacía lugar entre los grandes del fútbol de Primera División en AFA.

Apellidos como Moyano, Zuqui, Barrera, Sevillano, Olivares, Garro o Daher fueron partícipes de otra página de gloria para Godoy Cruz en la Liga Mendocina. Es que formaron parte del último plantel tombino que se coronaría campeón del torneo doméstico en una recordada final anual frente al Club Empleados de Comercio. Ese lejano 28 de noviembre de 2012, con el tiempo marcaría un dato estadístico inédito: noveno y última estrella del Expreso desde que se afilió a la LMF. Pero como una cosa va de la mano de la otra, el club enfocaba su visión futbolística en el más allá. En seguir consolidando un proyecto deportivo que posteriormente lo llevaría a mostrar su estirpe en contiendas internacionales, tanto en Copa Libertadores como en Sudamericana, disputando en ese año, justamente su segunda participación en el máximo torneo subcontinental a nivel clubes.

A nivel local, Darío Alaniz estaba al frente de un grupo que, envasado en casa, también soñaba en grande y que le pondría fin a otra racha adversa de la institución en cuanto a consagraciones locales. Habían pasado 22 largos años desde que futbolistas de la talla de Claudio Manchado, Rafael Iglesias, Cristian Vargas, David Daine, Marcelo Marcucci, Oscar Pereyra, Osvaldo Almeida, Alejandro Abaurre, entre los más representativos, habían conseguido la octava maravilla para el Bodeguero, luego de un laborioso 1-0 (gol del Cachorro) sobre Huracán Las Heras. A partir de ese momento, el club fue cambiando su visión y llegaría el ansiado ascenso a la actual Primera Nacional con la base de ese quipo campeón en el ’90 y, posteriormente, con un cambio de dirigencia y gerenciamiento de por medio, los objetivos se fijaron a largo plazo para encaminar al club a lo que sería el segundo ascenso más importante del Tomba, en el 2006 cuando piso por primera vez territorio de Primera División.

“Fue una temporada linda y especial por cómo se fue formando ese equipo, con chicos que alternaban entre la Primera local y la Reserva de AFA. Tengo el póster guardadito como corresponde”, recuerda Lechuga Alaniz, quien también nos ofreció el dato que en ese mismo año, Godoy Cruz hizo doblete en la Liga Mendocina porque también se consagró en la Reserva doméstica.

En cuanto a la serie final, Godoy Cruz arrancó abajo en el primer partido. En cancha de Argentino no había ligado y mereció mejor suerte, pero fue derrota por la mínima diferencia. La presión se trasladó días más tarde al Feliciano Gambarte, donde el equipo local no podía romper con el cero hasta que en tiempo adicionado, Juan Manuel Barrera que se había sumado desde Andes Talleres, marcó un golazo que le permitió al entonces Tombita, mandar la serie a la definición por penales.

Godoy Cruz había ido de menos a más en esa campaña. Ganó el Clausura 2012 tras una goleada sobre el Centro Deportivo Rivadavia y debía definir la corona anual frente al CEC, vencedor del Apertura. Tras jugar un partido impecable sobre el Naranja, el equipo de Alaniz se citaba en otra definición buscando darle rienda suelta a lo que luego sería un festejo muy esperado, del cual participaron muchos de los jugadores que dejarían, por sus futuras ventas, buenos réditos en las arcas del club.

LA SINTESIS

GODOY CRUZ: 0 (3)

Sebastián Moyano

Jorge Adam

Juan M. Barrera

Federico Martín

Franco Orué

Ezequiel Riera

Nicolás Correa

Renato Pineda

Juan Garro

Diego Sevillano

Matías Nievas

DT: Darío Alaniz

CLUB EMPLEADOS DE COMERCIO: 0 (1)

Leonardo Márquez

Cristian Yapura

Nelson Leguizamón

Martín Castro

Marcelo Rini

Víctor Escudero

Joel Frites

Leonardo Espíndola

Federico Díaz

Mauricio Rodríguez

Lucas González

DT: Darío Gianformaggio

Estadio: Feliciano Gambarte. Gol: en el segundo tiempo, 53′ Barrera (GC). Cambios: en el segundo tiempo, 12′ Mariano Galeasi por Rodríguez (CEC);_19′ Luis Daher por Orué (GC); 31′ Federico Miño por Correa (GC); 41′ Pedro Escudero por Firtes (CEC). Suplementario: al inicio, Gaspar Cuello por Gonzále (CEC), 6′ Franco Martínez por Garro (GC). Definición por penales: Para Godoy Cruz marcaron: Daher, Sevillano y Riera (erró Miño). Para el CEC, convirtió: Castro. En tanto que fallaron sus remates Lequizamón, Yapura y Escudero. Árbitro: Martín Mostaccio. Público: 1000 personas.

LO MAS CONSAGRADOS

Del plantel campeón, Sebastián Moyano es el actual arquero de Unión de Santa Fe; Fernando Zuqui (Yeni Malatyaspor de la Superliga de Turquía), Juan Fernando Garro (Huracán de Parque Patricios) y Luis Daher (Huracán Las Heras), Sebastián Olivares (Ferro Carril Oeste), entre otros.

LA CAMPAÑA

Torneo Clausura

Fecha Cond. Rival Result.

20/08 V Luján de Cuyo 1-0

29/08 L Gutiérrez 1-0

05/09 V Atl. Argentino 1-2

12/09 L L. Murialdo 4-3

20/09 V Huracán LH 0-3

26/09 V Independiente 1-2

03/10 L Atl. Palmira 2-0

09/10 V Dep. Maipú 1-4

17/10 L Acad. Chacras 3-0

23/10 V CEC 0-1

01/11 L C. D. Rivadavia 3-0

06/11 V A. Talleres 1-1

14/11 L Gimnasia 3-0

FINALES

Fecha Cond. Rival Result.

21/11 V CEC 1-0

28/11 L CEC 1-0 (1-3)

DARÍO ALANIZ, EL PADRE DE LA CRIATURA

“Ese equipo fue un rejunte, con chicos que no eran tenidos en cuenta en alguna división, otros que habían llegado hacía poco como Walter Poblete (libre de Racing Club), como Exzequiel Riera (desde San Lorenzo) en la misma condición. No teníamos lateral por izquierda y un carrilero por ese sector. Por eso subimos a Matías Nievas y Franco Orué desde la Cuarta División y tuvieron un gran año. Después nos resultó difícil armar el mismo equipo durante todos los partidos. Arrancamos mal, con una goleada en contra con Gutiérrez y a partir de la cuarta fecha el equipo se acomodó, levantamos el nivel en su totalidad y explotaron Zuqui, Moyano, Juanfi Garro, Olivares, Daher, Sevillano, entre otros. Y sobre la final contra el CEC, habíamos perdido 1-0 en cancha de Argentino. En la vuelta, no teníamos la forma de hacer un gol. Pero de tanto insistir pudimos marcar con un golazo de Barrera”.