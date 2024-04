Y, finalmente, un día Matsui recibió su camiseta del Tomba enviada especialmente desde Mendoza. No se trata de la casaca oficial del plantel milita en la primera división de la Liga Argentina de Fútbol, pero -al menos- es la indumentaria con que Godoy Cruz disputa otros deportes federados. ¡Y Matsui está feliz!

De esta manera, el japonés que se convirtió en viral y noticia en todo el mundo luego de que un argentino que vive en el país asiático fotografiara una camiseta del equipo mendocino en una terraza de Fukuoka (al Sur de Japón) y la compartiera en la red social X (ex Twitter), ya tiene su camiseta del club mendocino. Y, de paso, también ligó la suya Dan, el argentino que hizo popular la historia y que el mundo entero hablara del Bodegero.

El japonés más mendocino del mundo recibió una camiseta del Tomba y otros regalos que llegaron de Mendoza. Foto: Gentileza @NagoyaArgentina

“La camiseta ya fue entregada a su legítimo dueño”, contó Daniel -el nombre completo de Dan- esta mañana (hora argentina) a Los Andes. “Estaba re manija Matsui, ¡no puede creer todo lo que se armó!”, agregó, entre risas.

De hecho, contó que este vecino de Fukuoka es muy futbolero, simpatizante del Inter de Milán y que jamás se imaginó todo el “quilombo” que se iba a armar simplemente por colgar en la terraza a su camiseta favorita para que se seque.

Luego de algunos intentos que no prosperaron, finalmente este miércoles -24 de abril-, Daniel y Matsui lograron coincidir durante algunos minutos para que el oriental recibiera los regalos desde Mendoza. Y, como no podía ser de otra manera, Matsui recibió al argentino en su casa vistiendo la apreciadísima camiseta suplente del Tomba, esa que dio la vuelta al mundo.

MISIÓN: ENTREGAR LA CAMISETA

“¡Llegaron las camisetas!”, fue el primer anuncio del argentino Daniel (30 años y quien vive en Japón desde hace 5). Y lo hizo, como ya es costumbre, en su perfil de X el jueves 18 de abril cerca de las 8 (hora argentina). En Mendoza, mientras tanto, la esperada noticia se celebró como un gol del Tomba.

Junto a las dos camisetas tombinas –una azul y blanca para Matsui y una borravino para Daniel-, en el mismo envío a Japón, y que tuvo al mendocino Miguel Muñoz -@migoz7 según su nombre de usuario en X- como remitente, llegaron otros presentes. Se trató de una plancha de stickers del Expreso (con el escudo de Godoy Cruz y el rostro del Loco Julio como íconos) y de un ejemplar del libro “Tomba, alma de barrio” –de Cristian Cruciani- y con dedicatoria especial para el hincha de Godoy Cruz más famoso de Japón.

El japonés hincha del Tomba más famoso del mundo recibió una camiseta y otros regalos desde Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

Y aunque Dan intentó entregarle personalmente la camiseta, el libro y los stickers a Matsui el viernes 19 de abril, recién hoy, miércoles 24, el argentino y el “tombino japonés” pudieron concretar el histórico reencuentro y la entrega de los regalos. Y el propio Dan la registró -con fotos y videos- y lo compartió en su cuenta de X. Porque toda esta novela venía entregando sus episodios en esta red social, y aquí merecía tener su capítulo final y desenlace también.

El japonés más mendocino del mundo recibió una camiseta del Tomba y otros regalos que llegaron de Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

“Mendoza - Fukuoka. Los más de 18.000 kilómetros que los separaran no son nada, porque la pasión por el fútbol y por tus colores no conocen fronteras. Matsui-San recibió su merecida camiseta y otros regalos. Gracias a todo el pueblo Tombino”, escribió Daniel en X.

Emocionado y feliz por la trascendencia que tomó su historia y la foto de su camiseta secándose al sol, Matsui posó con los regalos que llegaron desde Mendoza. Y agradeció enormemente -y sin salir de su asombro- a todos los que se engancharon con su historia y fanatismo.

“Le conté un poco cómo fue la campaña del Tomba. Pasa que es muy jodido seguir la Liga Argentina por temas de horarios. Porque cuando son partidos temprano, acá es madrugada, y los partidos que se juegan de noche en Argentina, acá es horario laboral. Pero (Matsui) dijo que a partir de ahora va a intentar seguir más de cerca que nunca al Tomba, quedó muy conmovido por los regalos”, contó Daniel.

EL ESPERADO -Y DEMORADO- REENCUENTRO

“La camiseta de Matsui todavía está guardada. Mañana probablemente se la lleve de sorpresa”, contó Daniel a Los Andes el mismo jueves en que publicó que había recibido el paquete desde Mendoza. Vía WhatsApp, el argentino que trabaja en una empresa relacionada al entretenimiento envió, además, la foto de la prenda dentro de su empaque y con el nombre del japonés escrito con fibrón.

Ese “mañana” anunciado por Dan llegó, y fue el viernes. El argentino cumplió con su palabra al llevar la camiseta a esa pequeña casa ubicada en la zona de colinas de Fukuoka y donde vive este hombre que había recibido su primera camiseta del Tomba como regalo de un amigo que había viajado por Sudamérica hacía ya algunos años.

El japonés hincha del Tomba más famoso del mundo recibió una camiseta y otros regalos desde Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

Esa misma camiseta que sobresalía entre las 6 prendas tendidas en la terraza en aquella foto publicada por Daniel en la red social el 4 de marzo, publicación que superó las 650 mil impresiones en X.

Pero, acostumbrado a las costumbres mendocinas –aquellas que nunca vivió en primera persona-, Matsui estaba durmiendo la siesta luego de una extenuante jornada laboral el primer día en que fue a visitarlo su vecino argentino. Por esto mismo es que Daniel regresó a su casa con la camiseta. Y le avisó a la familia del “tombino nipón” que le avisaran si el fin de semana podía regresar al edificio para entregarle la camiseta a su nuevo dueño.

Pasó el sábado, pasó el partido del Tomba contra Vélez en San Luis, pasó un poco la bronca de Dan por la eliminación (porque ya es un tombino más). Y hasta que ayer, martes, Daniel confirmó que se encontraría con Matsui hoy, miércoles.

El japonés hincha del Tomba más famoso del mundo recibió una camiseta y otros regalos desde Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

Esta mañana (hora argentina), Daniel y Matsui se reunieron, y el argentino le entregó al japonés la camiseta azul y blanca con dedicatoria especial para él, la plancha de stickers y el libro del Expreso mendocino. Y Matsui, con su rostro cubierto por un barbijo, posó sonriente con los regalos (porque la sonrisa fue tal que se notó aunque su boca estuviese cubierta).

El japonés más mendocino del mundo recibió una camiseta del Tomba y otros regalos que llegaron de Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

LA HISTORIA DEL JAPONÉS HINCHA DEL TOMBA MÁS FAMOSO DEL MUNDO

Nada volvió a ser lo mismo en la vida de Daniel luego del lunes 4 de marzo a las 19:46 (hora argentina). Ese día, a esa hora y en su perfil de X (@NagoyaArgentina), el argentino que se mudó por trabajo a Japón y hoy reside allí con su familia, compartió una llamativa foto en la que se veían seis prendas colgadas en un tendedero en la terraza de una pequeña casita.

Una camisa de hombre, dos vestidos, una remera, un suéter y una camiseta de fútbol blanca, más precisamente la suplente del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Toda esa ropa se secaba al sol, y la foto no tardó en viralizarse y convertirse en furor en X.

El japonés más mendocino del mundo recibió una camiseta del Tomba y otros regalos que llegaron de Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

Medios de Mendoza, de Argentina, de Japón y de todo el mundo replicaron la historia de la misteriosa camiseta del Tomba, de dueño anónimo, y tendida en lo más alto de una casa ubicada a, exactamente 17.503 kilómetros de Mendoza.

Hasta ese momento, todo era misterio: quién vivía en el lugar, por qué tenía una camiseta del Tomba esa persona y cómo había llegado hasta el lugar. Incluso, a Daniel hasta le llamaba la atención que el modelo de la camiseta ni si siquiera fuese original, sino una muy buena réplica “trucha”, como esas que suelen abundar en cientos de comercios del país.

Todo ese misterio le permitió a Dan para dar lugar a distintas conspiraciones sobre cómo podría haber llegado esa camiseta a La Tierra del Sol Naciente.

“Todo el día elaboro teorías conspirativas de la casa, sobre todo por el tipo de casa que es, medio antigua, no muy mantenida ni colorida. Imagino que ahí vive algún jubilado, aunque la otra ropa parece de mujer joven. ¿Quizás una familia entera? Siendo así, la camiseta puede ser de un niño, los chicos aman usar camisetas de fútbol, pero en adultos es más raro. ¿Y cómo le llegó? Andá a saber. Si juega al fútbol, capaz fue a un torneo en Mendoza, le gustó el Tomba y se la compró en una feria”, elucubraba Daniel hace poco más de un mes y en una entrevista con Los Andes.

El japonés hincha del Tomba más famoso del mundo recibió una camiseta y otros regalos desde Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

Pero el jueves 7 de marzo, tres días después de la primera publicación –y que ya se había viralizado-, el misterio llegó a su fin. Porque Dan logró dar cara a cara con el dueño de la camiseta del Expreso en Japón. ¡Y el hombre, que terminaría por ser el famoso Matsui, vestía en ese momento la inmaculada camiseta blanca, con delgadas líneas verticales azules, el escudo del Tomba y la marca de “Mendoza, Argentina”!

UNA NUEVA META: CONSEGUIR LA CAMISETA ORIGINAL PARA MATSUI

Entre tantos datos llamativos de esta historia, de por sí llamativa desde un principio, una de las cosas que más le llamó la atención a Daniel fue que la camiseta no fuese original.

“Me llamó la atención el simple hecho de ver una camiseta, amo las casacas de fútbol, y cuando me cruzo una en este país, me alegra en cierta forma. La casaca se me hizo conocida, pero estaba medio apurado y seguí de largo. Pero una camiseta me puede, y tuve que voltear para verla mejor y vi que decía ‘Casino de Mendoza’. Ahí nomás volví y saqué la famosa foto. ¡Solo una, para no parecer sospechoso o incomodar a alguien!”, contó Daniel en la primera nota con Los Andes de principios de marzo.

El japonés hincha del Tomba más famoso del mundo recibió una camiseta y otros regalos desde Mendoza. Foto: X @NagoyaArgentina

La marca de la camiseta, bordada a la derecha del pecho de la prenda, no es de ninguna de las que haya vestido al Tomba alguna vez. De hecho, es un ícono cada vez más común entre camisetas que son réplicas. Ese logo suele quedar bordado o estampado en distintas camisetas y en cuya edición original suele verse la marca alemana de las tres tiras o la estadounidense de la pipa, entre otras. Pero, claro, esta firma de dudosa procedencia ya es una marca registrada de las réplicas también.

“Cuando volví a verlo y me lo encontré cara a cara con la camisera, me dijo que se llamaba Matsui. Y me contó que hace unos 10 años un amigo suyo fue de viaje a Sudamérica. Aparentemente no recorrió toda Argentina, pero sí Mendoza, donde aprovechó para comprarle un suvenir futbolero a su buen amigo”, contó a principios de marzo Daniel sobre cómo el propio Matsui le dijo que había llegado la casaca bodeguera a sus manos.

Desde este casual e histórico hallazgo, Daniel comenzó su campaña para conseguir la camiseta oficial del Tomba. Hubo algunos contactos y gestiones iniciadas desde el propio club y de los responsables de marketing de la firma que viste al Tomba. De hecho, extraoficialmente confirmaron que había salido un envío con la indumentaria oficial.

Sin embargo, las camisetas oficiales del equipo de fútbol de la primera división no han llegado aún. Pero sí lo hicieron aquellas enviadas por este fanático del bodeguero, quien se organizó para enviarlas junto al libro y la plancha de stickers.

Seguí leyendo