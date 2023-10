La sorpresa de Almirón en la lista de convocados de Boca para enfrentar al Palmeiras

Boca Juniors viene de perder 2 a 0 ante River en otra edición del Superclásico, pero lo cierto es que tras esta contundente derrota, a Jorge Almirón le queda una vida más, ya que debe jugar la vuelta por la semifinal de Copa Libertadores frente a Palmeiras en Brasil.

Para este trascendental duelo, Jorge Almirón decidió que 30 futbolistas del plantel profesional se concentren antes de viajar a Brasil y que estén disponibles para jugar.

Los convocados de Boca por Copa Libertadores

Hay que decir que en la lista de convocados se puede observar la vuelta de Marcos Rojo, que salió en la ida ante Palmeiras, se perdió el Superclásico y probablemente esté desde el arranque este jueves desde las 21.30.

Pero esto no es todo, ya que también se puede observar un nombre de un futbolista muy querido por todos los hinchas. Se trata de Luca Langoni, quien sigue recuperándose de una lesión y aún no volvió a sumar minutos, por lo que es muy difícil que lo haga esta semana, pero el hincha no deja de entusiasmarse con el posible regreso del joven delantero que arrastró problemas musculares durante todo el año.

Luca Langoni

Además, vale la pena aclarar que de los 30 nombres que anotó Jorge Almirón, siete se quedarán afuera: la Conmebol permite un máximo de 23 jugadores entre arqueros, titulares y suplentes.

¿Qué es lo que necesita Boca para pasar a la final de la Copa Libertadores?

Tras el empate 0-0 en el partido de ida de local, el equipo de Jorge Almirón necesitará ganar de visitante para clasificar directamente a la final de la Copa Libertadores.

Si existe una igualdad en San Pablo, la llave se definirá por penales ya que no corre la regla del gol de visitante que “vale doble”. Cabe destacar que el Xeneize ya pasó de ronda por esa vía en los octavos (ante Nacional de Uruguay) y en los cuartos de final (frente a Racing). Por otra parte, un triunfo del Palmeiras les dará a los brasileños el boleto al partido decisivo.

Faustino Rojo, de Boca Juniors de Argetnina, disputa un centro con Artur, de Palmeiras de Brasil, en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores, el jueves 28 de septiembre de 2023 (AP Foto/Natacha Pisarenko)

