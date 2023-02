La sorprendente predicción del partido de Boca Juniors ante Central Córdoba según los astros

Boca Juniors afrontará la segunda fecha de la Liga Profesional 2023 y para este próximo encuentro recibirá a Central Córdoba, que busca sus primeros puntos en el torneo. El partido se llevará a cabo desde las 19.15 en La Bombonera, que no podrá estar al 100% de su capacidad, debido a una clausura de un sector del estadio.

Tras una semana agitada por lo que significó el cierre del mercado de pases que lo tuvo hasta última hora esperando por la respuesta de Huracán ante el ofrecimiento del club Xeneize por Lucas Merolla y la negativa del club a venderlo, el técnico Hugo Ibarra ya piensa en lo que será el cierre de esta fecha.

Hugo Ibarra quedó entre los 10 mejores entrenadores de 2022 (Prensa Boca)

Lo que si es destacable es la llegada de Miguel Merentiel a la institución de la Ribera y este domingo el uruguayo estará entre los convocados y seguramente ocupará un lugar en el banco de los suplentes. El entrenador de Boca volvió a parar el mismo equipo por segundo entrenamiento consecutivo, con una sola variante respecto a lo que significó la victoria ante Atlético Tucumán, ya que Frank Fabra regresa tras estar afectado a la Selección Colombia e ingresara por Agustín Sandez.

El delantero Miguel Merentiel, en su presentación en Boca. (Prensa Boca).

¿Qué dicen los astros para el partido de Boca?

Los hinchas de Boca Juniors ya palpitan un nuevo partido en la Bombonera y en la previa uno de los tantos simpatizantes reveló lo que le dijeron los astros. Se trata de un afamado tarotista de Twitter, cuyo user es @magiandtarot y que reveló su predicción sobre el partido: “Boca vs Central Córdoba los arcanos mayores favorecen al Xeneize. La luna se hace presente en la visita. Gana Boca”, aseguró en su contundente posteo.

Boca vs Central Córdoba

Por otra parte, un nuevo tarotista, conocido como CAN Tarot, se expresó en las redes sociales y también dio su predicción: “Partido tibio el cual a Boca no le saldrán las cosas muy bien. Pero tiene el plus de la suerte. Ganará Boca vs Central Córdoba. Partido el cual veremos por momentos destellos de buen juego y actitud positiva”.