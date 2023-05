Aunque nació en San Martín, en el Este mendocino, y debutó profesionalmente en el León, el mendocino Diego Vázquez transitó la gran mayoría de su carrera en el fútbol centroamericano (Honduras y Guatemala), tanto como jugador y como DT. De hecho, Vázquez se ha nacionalizado hondureño y es el actual DT de la Selección de Fútbol del país centroamericano.

Por estos días, la Sub 20 catracha (apodo con que se conoce a los originarios de Honduras) disputa los partidos del Grupo F del Mundial de Fútbol Sub 20 Argentina 2023 en el estadio Malvinas Argentinas. Y aunque el entrenador del equipo juvenil es el “profe” Luis Alvarado, Vázquez no quiere perder de vista a las jóvenes promesas hondureñas.

La selección Sub 20 de Honduras tuvo un “espía” en las tribunas del Malvinas Argentinas. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Por esto mismo es que en el partido que la selección juvenil de la H en su escudo enfrentó a su par de Corea del Sur, Diego Vázquez tuvo un “espía”. Se trata de su hermano, Gustavo Vázquez.

“Diego me encargó que mirara un par de jugadores del Sub 20 y que le contara cómo los veía. El 4, Félix García -del Olimpia- es un chico que toca bien y fue preciso en el primer partido, más allá del resultado”, sintetizó en la previa del partido el hermano del entrenador mendocino, quien estuvo este jueves en el Malvinas alentando a Honduras con su familia.

Sobre el presente de la selección juvenil centroamericana, Gustavo Vázquez indicó que, de acuerdo a lo que le ha contado su hermano, el equipo se encuentra en desventaja frente a las otras selecciones.

“Diego me ha dicho que la mayoría de los chicos del Sub 20 no juegan el primera. Por lo general, en las otras selecciones, todos están jugando en primera o ya han tenido minutos. En eso corren con un poco de desventaja Honduras”, se sinceró.

Por Corea, a donde sea: viajaron de Buenos Aires para alentar a Corea

Hong y Kim nacieron en Corea del Sur y son parte de la amplia comunidad surcoreana que vive en Buenos Aires. De hecho, son dos de los integrantes de la Asociación Coreana de Fútbol en aquella provincia.

Ambos viajaron especialmente a Mendoza para ver a la Selección Sub 20 de su tierra natal disputar los partidos de la primera ronda del Mundial de Futbol Sub 20 Argentina 2023.

“Llegamos el domingo y nos quedamos hasta el próximo domingo, que Corea juega el último partido del grupo”, resumieron los aficionados de la selección asiática, subcampeona del mundo de la categoría.