La revolución en el ajedrez mundial: Ding Liren, tecnología y psicología al servicio de los mejores

Davorin Kuljasevic es un gran maestro internacional nacido en Croacia. Licenciado por la Texas Tech University, es un entrenador de ajedrez muy experimentado, conocido por sus sagaces observaciones de las tendencias actuales del ajedrez mundial. Ha escrito varios libros sobre la disciplina, incluida una biografía del actual campeón del mundo, Ding Liren. Su bestseller “Más allá del material: Ignore el valor nominal de sus piezas y descubra la importancia del tiempo, el espacio y la psicología en el ajedrez” fue finalista del Premio Averbakh-Boleslavsky, el premio al mejor libro de la FIDE (Federación Internacional de Ajedrez).

En la siguiente entrevista, hace fascinantes observaciones sobre el desarrollo de las escuelas de ajedrez china e india, el papel de Magnus Carlsen y Bobby Fischer en la historia ajedrecista, la importancia de la psicología en el deporte y la influencia de internet y la tecnología en el futuro de este juego milenario.

-¿Hay algún jugador que crea que dominará la competición internacional de ajedrez en los próximos años?

-Todavía no veo a ese jugador. Por ahora es Carlsen, aunque parece estar mostrando algunos signos de desaceleración. Hace algunos años, pensaba que sería Alireza Firouzja, que tiene el talento adecuado para ser un jugador dominante. Sin embargo, actualmente no estoy tan seguro, pues su dedicación al juego es tenue. Puede que estemos entrando en una era supercompetitiva en la que muchos aspirantes lucharán por el número 1, pero nadie dominará durante unos años.

-¿Podemos afirmar que Carlsen es el mejor ajedrecista que ha visto el mundo? ¿Por qué sí o por qué no?

-Si analizamos a Carlsen desde una perspectiva puramente de juego -su calidad -, probablemente sea el mejor de la historia. El gran maestro Larry Kaufman publicó un apasionante análisis en el que compara la precisión de las jugadas de los mejores jugadores del mundo a lo largo de la historia con el motor del ajedrez (https://www.chess.com/article/view/chess-accuracy-ratings-goat), lo que lo confirma. El estilo de Carlsen es el más parecido al de (Anatoly) Karpov y (José Raúl) Capablanca, pero es superior a ellos y a la mayoría de los demás campeones del mundo en la precisión de sus jugadas. Esto es natural, teniendo en cuenta que tuvo la ventaja de estudiar ajedrez con recursos superiores (incluido el trabajo con motores) y de jugar regularmente contra rivales muy precisos (Fabiano) Caruana, Ian Nepomniachtchi, Ding Liren, etc. Inevitablemente, estas experiencias y su talento ajedrecístico único le ayudaron a elevar su juego a una calidad que ningún otro jugador en la historia consiguió mantener durante tanto tiempo Garry Kasparov es el que más se le acerca.

“Otro punto importante relacionado con esta conversación es la duración del dominio de un jugador sobre el mundo del ajedrez. Carlsen lo hizo durante más de 10 años en la época más competitiva de la historia del ajedrez. Kasparov tuvo un periodo de dominio de 20 años, con una sólida competencia contra Karpov y Vladimir Kramnik. Sin embargo, las décadas del ‘80 y ‘90 fueron épocas de ritmo más lento, por lo que los periodos de poder de Carlsen y Kasparov parecen comparables. En mi opinión, Kasparov está muy cerca de Carlsen en el debate sobre el “mejor ajedrecista de la historia”, y Bobby Fischer es el tercero entre iguales, principalmente debido a su brevísimo reinado. Los tres están entre los talentos más brillantes que ha visto el ajedrez y son fuerzas imparables en sus mejores años”.

-Va a publicar un nuevo libro sobre Liren. En la charla, mencionó aspectos de su personalidad y comportamiento psicológico que son interesantes. ¿Podría compartir con nuestros lectores lo que descubrió?

-Lo primero que se nota en Ding es que actúa de forma diferente a la mayoría de los ajedrecistas de élite. Hay una ausencia casi total de egoísmo en su comportamiento. Habla con una humildad inusual para alguien con tanto éxito. David Navara es el único otro jugador de primera fila con una disposición psicológica similar y ese estilo de comunicación. El campeón del mundo parece vulnerable y frágil, pero paradójicamente se convierte en un luchador inflexible cuando juega ajedrez. Es como si despertara en él el “ojo del tigre”.

“El ejemplo más claro es cuando rechazó una oferta implícita de tablas de Nepomniachtchi en la última partida del match por el Campeonato del Mundo 2023. En lugar de jugar sobre seguro, realizó con frialdad una jugada arriesgada que hizo levantarse de la silla a casi todos. En entrevistas posteriores, afirmó repetidamente que esa jugada no tenía nada de especial y dio a entender que la jugaría en cualquier circunstancia. Eso demuestra que tiene nervios de acero cuando juega”.

-Mientras investigaba su libro sobre Ding Liren, ¿descubrió algo único sobre su metodología de entrenamiento o su sistema de preparación?

-El funcionamiento interno del ajedrez en China es un misterio. Suelen ser reservados con sus métodos de entrenamiento. Cualquier jugador fuerte te dirá que los chinos juegan de forma diferente, pero -la mayoría- no puede entender en qué consiste -esa diferencia-. La mejor descripción que he oído es la del súper GM Daniil Dubov, que dijo algo así como que a los chinos se les da muy bien hacer jugadas menos lógicas o inesperadas que siguen siendo muy buenas. Como su comunidad ajedrecística está relativamente aislada, desarrollan un estilo de juego único.

-¿Hay algún otro elemento particular del sistema chino de desarrollo que merezca la pena mencionar? ¿Qué hay del uso de motores de ajedrez por parte de los GM?

-Ding insinuó luego del Campeonato del Mundo que utilizaba métodos de entrenamiento desconocidos para la mayoría de los demás jugadores de primera fila. En otros casos, dijo que trabajar con motores de ajedrez le ayudaba a mejorar. Sin embargo, jugar ciertas posiciones contra un motor de ajedrez no es una idea innovadora. Por ejemplo, el ex campeón del mundo Veselin Topalov utilizó un método similar en su ascenso de jugador “medio” de 2700 a 2800. Es probablemente la práctica más psicológicamente agotadora que se puede elegir. Esta opción es comparable a golpear un saco de boxeo con la mayor fuerza posible para que rebote contra ti con una fuerza aún mayor.

“Desgraciadamente, no tenemos demasiada información sobre los primeros años de Ding, porque lo que ocurrió en el ajedrez chino en la década de 2.000 no fue precisamente noticia en comparación con el Magnus Carlsen de 13 años que aplastó a su rival en Wijk aan Zee y empató con Kasparov en Reikiavik en 2004″, señaló Kuljasevic.

-¿Ve actualmente algún indicio de que un país vaya a dominar la escena internacional en los próximos años? En caso afirmativo, ¿qué explicaría ese dominio?

-Hay indicios de que los jugadores indios podrían dominar al más alto nivel. Sin embargo, aunque los mismos ya dominan en todos los tableros por debajo de 2600 (top 150-200), la competencia es más fuerte en el nivel superior, y las barreras de entrada son más significativas. El grupo de los 20 primeros también es algo cerrado, por lo que no es fácil para los aspirantes conseguir invitaciones para los torneos más prestigiosos.

Y comenta: “No obstante, los mejores jugadores indios están recibiendo el apoyo logístico adecuado para enfrentarse a los más fuertes del mundo. También reciben el mejor entrenamiento, junto con un sólido apoyo financiero, ya que el ajedrez es muy respetado en la India. Entrené a varios jóvenes indios, algunos de los cuales han llegado a ser GM, y me di cuenta de que su pasión y ética de trabajo no tienen parangón. El futuro del ajedrez pertenece a este país, aunque es difícil adivinar si producirán otro jugador brillante como Vishy Anand en los próximos años o incluso décadas”.

-En su opinión, ¿puede un jugador alcanzar el nivel de GM utilizando únicamente métodos de entrenamiento basados en Internet o en la tecnología? En otras palabras, ¿puede llegar a ese nivel sin seguir la vía tradicional que se centra en la instrucción a través de libros y el juego y el análisis sobre el tablero?

-Hace unos años, mi respuesta a esta pregunta habría sido un rotundo no, pero ya no estoy tan seguro de ello. Desde la pandemia del Covid, que provocó un auge de la actividad ajedrecística en Internet, el ajedrez cambió, incluidos los métodos de aprendizaje. Algunas semillas ya estaban sembradas en la década del 2000, porque los motores de ajedrez y las tecnologías de aprendizaje se volvieron más asequibles, eficientes y sofisticadas.

-¿Cuál es la principal explicación del ascenso de tantos jugadores de alto nivel de China e India?

-China e India son dos historias diferentes. En China, el sistema produce jugadores de alto nivel, mientras que en la India, los jugadores de alto nivel hacen el sistema. Desde finales de los ‘80, los chinos establecieron una estricta jerarquía en su comunidad ajedrecística, que se asemeja a la pirámide tradicional utilizada en la ex Unión Soviética. Se empieza con una base masiva de jugadores escolares, competiciones infantiles, etc.; se elige a los mejores de la región y se les dan los mejores entrenadores. Finalmente, los mejores son seleccionados para representar a su país en competiciones internacionales y, al cabo de un tiempo, tienen varios jugadores de alto nivel. Así es como China logró su plan estratégico en cuatro etapas para ganar el Campeonato Mundial Individual y las Olimpiadas de Ajedrez (máxima competición por equipos) en las categorías masculina y femenina en un plazo de 35 años. Como era de esperar, Rusia y Ucrania son los otros dos únicos países que lograron esta rara hazaña.

-Por otra parte, India es un ejemplo de cómo el puro entusiasmo de la nación por un deporte concreto puede producir jugadores de alto nivel sin un sistema formal. Al igual que los chinos, tienen una ventaja significativa sobre la mayor parte del mundo: son un país de más de mil millones de habitantes. Pero en India no existe el sistema de selección de los mejores talentos que vemos en China. Se parece más a la “supervivencia del más fuerte”, un sistema basado en la competición en el que los mejores se abren paso entre las filas de los jugadores con las mismas ganas y aptitudes. Eso los convierte en competidores resistentes y curtidos en mil batallas a una edad muy temprana.

-Hablando de la influencia de la tecnología e Internet, ¿qué aspectos de esos elementos han desempeñado el papel más importante en el aumento del nivel de juego?

-Hay varias formas en las que la tecnología e internet pueden ayudar a estudiar y jugar mejor al ajedrez. En orden aproximado de importancia:

1. Jugar en línea: Las plataformas de juego en línea ofrecen oportunidades ilimitadas para que cualquier persona con acceso a Internet practique sus habilidades. Permiten a un aficionado apasionado jugar más partidas en un par de años que alguien como Mikhail Botvinnik (tres veces campeón del mundo a mediados del siglo XX) en toda su vida. Hikaru Nakamura, uno de los mejores jugadores del mundo, jugó rápidamente más de un millón de partidas en línea y sólo tiene 36 años. Otro aspecto importante del juego en línea es que se pueden encontrar buenos oponentes prácticamente a cualquier hora del día o de la noche, desde cualquier rincón del mundo. Hace unos treinta o cuarenta años, sólo podías jugar partidas de entrenamiento contra gente de tu ciudad o de tu club de ajedrez.

2. Los motores de ajedrez: Trabajar con motores de ajedrez ha transformado a los ajedrecistas modernos y al propio ajedrez. En primer lugar, la precisión del juego en la apertura se ha disparado en las últimas décadas. Un aficionado medio que estudie cursos de aperturas en Chessable.com (la plataforma en línea más popular para este fin) aplastaría a un aficionado medio de los años 50 en la apertura probablemente 8 de cada 10 veces.

En segundo lugar, los motores de ajedrez nos han enseñado a apreciar la concreción del juego: cómo ciertas jugadas que pueden parecer erróneas o que parecen violar los principios posicionales pueden ser opciones viables. Generaciones de jugadores que han trabajado intensamente con motores de ajedrez han desarrollado un enfoque similar y no ortodoxo del juego. En general, este cambio es para bien, ya que nos ha permitido ampliar nuestra comprensión de todas las complejidades imbuidas en el ajedrez.

3. Entrenamiento en línea: Hubo un tiempo en que el acceso a los entrenamientos de ajedrez o a los sparrings dependía de tu ubicación. Si tenías suerte, había un buen entrenador o un buen jugador en tu ciudad; si no, mejor elegir otro deporte. Afortunadamente, Internet nos permite conectarnos a distancia con entrenadores y compañeros de entrenamiento para colaborar mutuamente. Esto llevó a un auge del ajedrez a nivel mundial en el siglo XXI, en contraposición a sólo en los centros tradicionales de poder, como la ex Unión Soviética, Hungría o la ex Yugoslavia.

4. Bases de datos de ajedrez: Las historias de las viejas generaciones de jugadores que escribían a mano sus análisis de aperturas en innumerables cuadernos o anotaban las posiciones clave del medio juego y el final en fichas suenan a la Edad de Hierro desde la perspectiva actual. Hoy en día, las bases de datos de ajedrez nos permiten almacenar, actualizar y recuperar información vital con rapidez. Las modernas bases de datos de jugadores contienen millones de partidas grabadas, lo que permite a cualquiera estudiar y prepararse para su rival con todo detalle.

5. Nuevas tecnologías de aprendizaje: Los avances tecnológicos han permitido a personas creativas desarrollar programas informáticos de ajedrez que facilitan el aprendizaje. El más famoso es el sitio Web Chessable.com, basado en la tecnología MoveTrainer. Esta tecnología, a su vez, se basa en la técnica de aprendizaje de repetición espaciada que permite a las personas memorizar [mejor] información como las variantes de apertura o los finales teóricos. Además, algunos sitios Web utilizan la tecnología para ofrecer un cómodo entrenamiento de visualización y adivinación de jugadas.

-¿Podría desglosarnos qué debe hacer un jugador para alcanzar un sistema de puntuación ELo de 1500, 2000, nivel de maestro y nivel de gran maestro? ¿En qué debe centrarse un jugador para alcanzar esos distintos niveles?

-Un ajedrecista debe centrarse principalmente en perfeccionar sus habilidades tácticas para alcanzar un ELO de 1500, que se considera un nivel intermedio. La habilidad táctica es la capacidad de explotar una ventaja temporal presente en una partida. Incluso la mejor estrategia puede derrumbarse en una jugada si fallamos en la táctica del oponente. Las habilidades tácticas fundamentales incluyen la visualización adecuada del tablero, el reconocimiento de patrones tácticos y de mate típicos, la explotación de la debilidad del rey, el conocimiento de las elecciones de jugadas del rival, etc.

“Para alcanzar un Elo 2000, un nivel de jugador de club avanzado, un jugador debe haber desarrollado habilidades tácticas más que adecuadas, al tiempo que mejora otras habilidades ajedrecísticas, como solidificar su repertorio de aperturas y adquirir experiencia en torneos. Un jugador que ha alcanzado un Elo de 2000 tendrá un juego posicional significativamente mejor, conocimiento de las aperturas -y- conocimiento de los finales, pero la mayor diferencia entre un jugador de nivel de club y uno que ha alcanzado un nivel de 2000 es el conocimiento de las habilidades tácticas. Los jugadores de nivel 2000 cometen muchos menos errores que los de nivel 1500 o 1700″.

Y señala: “Para estar en un nivel de maestro (ELo 2200-2250), se necesita haber desarrollado buenas habilidades posicionales y estratégicas, siendo capaz de planificar con antelación varias jugadas con más precisión. También hay que saber explotar metódicamente los pequeños puntos débiles de la posición del rival, que pueden convertirse en grandes ventajas. La mayoría de las partidas que juegan los jugadores de nivel 2000 se deciden en los finales, por lo que un jugador de nivel maestro debe tener un conocimiento decente de los finales teóricos y un buen dominio de las técnicas típicas de los finales”.

-¿Qué jugadores influyeron más en su desarrollo como ajedrecista?

-El primer jugador que estudié fue Alexander Alekhine. El siguiente al que estudié fue Garry Kasparov. Fue un modelo fantástico del que aprendí la importancia de una sólida preparación de la apertura, la iniciativa y la precisión en el cálculo. También modelé gran parte de mi repertorio de aperturas con blancas a partir de las partidas de Karpov, y estudiar sus partidas mejoró mi intuición posicional y mi técnica de finales. Por último, el cuarto jugador que ha tenido un profundo efecto en mi desarrollo ajedrecístico fue Rashid Neshmetdinov. No es una figura tan conocida, pero basta con saber que el gran genio del ataque Mikhail Tal dijo una vez que el día más feliz de su vida fue cuando perdió contra Nezhmetdinov. Estaba deslumbrado por su juego de ataque. Era un Tal más grande que el propio Tal en el dominio de los ataques de mate de sacrificio. Su partida contra Lev Polugaevsky seguirá siendo una de las obras maestras más brillantes de la historia del ajedrez.

-¿Qué libros tuvieron un impacto más significativo una vez que alcanzó el nivel de maestro?, ¿hubo alguno que le diera ese empujón final que le impulsó a alcanzar el nivel de GM?

-Casi no leí libros de ajedrez en mi camino desde la categoría de MI a la de GM, sólo unos pocos libros de Mark Dvoretsky. Principalmente estudié partidas de grandes maestros para entender cómo se juega al ajedrez a un nivel superior. Sin embargo, diré que Positional Decision Making, de Boris Gelfand, fue un libro que me afectó profundamente cuando ya era gran maestro. Este libro vale oro puro.

-La actuación de Bobby Fischer en 1971 durante los Candidatos, cuando aniquiló a Taimanov por 6-0 en cuartos de final y a Bent Larsen por el mismo resultado en semifinales, fue alucinante. ¿Puede comentar qué dice esto sobre la habilidad ajedrecística de Fischer?.

-Esas victorias consecutivas de Fischer contra Taimanov y Larsen son algunas de las mejores actuaciones, no sólo en ajedrez, sino en la historia del deporte en general. Sólo Caruana se acercó a este logro al ganar siete partidas en la Copa Sinquefield de 2014 (en la que participaron Carlsen y todos los mejores jugadores del mundo). Sin embargo, Fischer tenía un récord más largo, de 20 partidas consecutivas ganadas al máximo nivel (en el torneo Interzonal antes y en la final de Candidatos contra Tigran Petrosian después de estos dos 6-0). Por tanto, ningún resultado ajedrecístico de la historia se le acerca.

“En cuanto a la capacidad de juego de Fischer en estas partidas, estaba claro que se encontraba en su mejor momento. Ya era un jugador dominante a finales de la década de 1960, a pesar de que Petrosian y Spassky ostentaban los títulos de Campeón del Mundo en ese periodo. En 1971 tenía 28 años y había alcanzado la madurez ajedrecística y personal. Jugó al ajedrez al máximo nivel durante algo más de una década. Estaba obsesionado con ser el mejor jugador del mundo y tenía el talento y las habilidades para respaldarlo”, agregó.

-Asimismo, en 1970, en el torneo de blitz de Herceg Novi, Fischer derrotó a Tal, Petrosian y Smyslov y no empleó más de 2½ minutos de su tiempo en ninguna partida. Fischer ganó el torneo y terminó 5 puntos por delante del segundo clasificado. Ese resultado tampoco se ha repetido nunca a ese nivel de blitz.

-Como ya dije, casi todos los aspectos de la excelencia de Fischer se alinearon en este periodo de su carrera. Ningún otro jugador podía igualarlo, y él lo notaba. Eso le daba confianza, y por eso jugó tan rápido en ese torneo de blitz. Era tan dominante sobre sus contemporáneos, un ajedrecista adelantado a su tiempo. Creo que tendría todas las habilidades para luchar contra el mejor Carlsen por el título de Campeón del Mundo si pudiéramos teletransportarlo de 1971-72 a 2014 o 2019.

Además, señaló que: “Lamentablemente, la carrera como jugador de Fischer terminó prematuramente. Se habría afirmado como el más grande de todos los tiempos si hubiera continuado su dominio en los ‘70. El joven Karpov se estaba convirtiendo en una fuerza a mediados de esa década, y quién sabe cómo habrían acabado sus partidas. Como señalé antes, Kasparov y Carlsen dominaron sus respectivos campos durante periodos más largos, y por eso les doy una ligera ventaja sobre Fischer en la conversación sobre quién es el mejor de todos los tiempos”.

-Ding dijo que tiene que dejar de lado ese lado más efervescente de su personalidad cuando juega. En general, se trata de una habilidad muy importante para los deportistas que lo hacen al más alto nivel; los atletas con más éxito parecen tener la capacidad de activar y desactivar sus emociones según sea necesario. Por ejemplo, Michael Jordan se mantenía estoico cuando tenía que lanzar un tiro libre, pero también podía mostrar niveles asombrosos de felicidad. En comparación, Lionel Messi mantiene la serenidad cuando está a punto de transformar un penalti, pero sigue mostrando alegría cuando levanta un trofeo. La capacidad de contener emociones más extremas en situaciones críticas es de suma importancia en cualquier deporte, y en ciertos deportes, como el tiro con arco y el tiro olímpico, puede ser aún más crítica. ¿Podría explicarnos cómo se aplica esto al ajedrez?

-Dominar las emociones en un momento de gran presión es una de las habilidades que separan a los grandes de los muy buenos o simplemente buenos atletas. Ding es un excelente ejemplo de jugador tranquilo y sereno sobre el tablero. Entre los antiguos jugadores de élite, Vassily Ivanchuk sigue siendo uno de los pocos que podría haber tenido una carrera mayor si hubiera controlado mejor sus nervios en los momentos críticos.

“El ajedrez difiere ligeramente de muchos otros deportes en que la presión interna se acumula a lo largo de muchas horas de juego y suele culminar a las tres, cuatro, cinco o más horas de partida. Me he dado cuenta de que los ajedrecistas jóvenes pueden hacer frente a esas presiones competitivas y a la fatiga emocional general mejor que los mayores, que es otra de las razones por las que vemos que el ajedrez se está convirtiendo en un juego de jóvenes más que nunca en el pasado”.

-Hace poco, el diario español AS Sport publicó un artículo sobre Mohamed Salah, el delantero del Liverpool, y su pasión por el ajedrez, en el que afirma que juega con frecuencia e incluso posee una clasificación. Tengo entendido que el ajedrez puede ser terapéutico y ayudar a los deportistas profesionales a distraerse de situaciones estresantes. ¿Puede comentar esto?

-Creo firmemente que el ajedrez es uno de los mejores pasatiempos porque implica muchas funciones cognitivas. Además de mejorar la paciencia y la concentración y aliviar el estrés diario, también mejora el pensamiento abstracto, la planificación a largo plazo y la anticipación de las acciones del oponente, entre otras cosas. Estas habilidades estratégicas son preciosas para cualquiera, desde un deportista de élite hasta un alto ejecutivo. Futbolistas como Kevin de Bruyne y Luka Modrić o jugadores de básquetbol como Nikola Jokić y Luka Dončić pueden ver dos o tres jugadas por delante antes de que la mayoría de los demás puedan siquiera darse cuenta de lo que está ocurriendo en ese momento. Conocer los patrones de tu juego o negocio y pensar estratégicamente para hacer la siguiente jugada es algo en lo que el ajedrez puede ayudar inmensamente.

