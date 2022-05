La reflexión de Facundo Campazzo sobre su futuro: “Ojalá pueda manternerme ahi y quedarme en la NBA”

Facundo Campazzo está en Argentina y este jueves charló con Gastón Recondo y José Montesano en TyC Sports acerca de su presente, que le depará el futuro, la Selección Argentina y mucho más.

Ni bien comenzó la entrevista, el argentino fue consultado por su futuro en la NBA, luego de esta temporada donde no sumó muchos minutos en su equipo y por eso explicó que hay que tener paciencia: “Hay que esperar todavia, recien el primero de julio se abre el mercado y ahi se puede hablar con los equipos que esten interesados. Antes no se puede hacer nada, asi que por mas que mi fuerte no es la paciencia y la tranquiladad, no queda otra que esperar”.

Asimismo contó que esta feliz de estar en su casa y que si bien está entrenando porque no quiere perder el ritmo, aprovecha todo el tiempo que puede para ver a sus amigos y familia: “Estoy bien, en Córdoba disfrutando la familia, visitando amigos e intentando ver a todos mientras estoy entrenando para seguir con el ritmo y estar preparado para lo que sea”.

Agregó que tiene varios entrenadores para trabajar cosas que no suele hacer durante la temporada, como por ejemplo: “Herramientas para tener a la hora del ataque, agregar armas a mis ofensivas y detalles de mis tiros. Intento ser lo mas detallistaque puedo en ese sentido”.

También hubo tiempo para bromear sobre su hija Sara, quien dijo que es muy inquieta como él. Contó que está contento de estas dos temporadas en la NBA, y que aunque jugó buenos y malos partidos, el balance siempre es positivo y aseguró: “Queda mucho por trabajar, ojalá pueda manternerme ahi y quedarme en la NBA. Hay que esperar a julio a ver que opciones hay”.

Con respecto a la Selección Argentina se mostró muy ilusionado y dijo que tiene ganas de estar y llegar lo mejor posible: “Tenemos un desafio muy grande con el nuevo entrenador, la creacion del grupo, la identidad y la manera de jugar, que puede ser un poco distinta a lo que estabamos haciendo. Nestor nos va a dar confianza a todos”.

La Selección jugará con Venezuela el 30 de junio, y con Panamá el 3 de julio, ambos de visitante, en lo que marcará el estreno de Facundo Campazzo como capitán https://t.co/ZwNNwbofVS pic.twitter.com/dRO9xLUGEz — Marcelo Chaijale (@mchaijale) May 4, 2022

Facu Campazzo sobre Nicolás Laprovittola

Además, habló sobre su amigo Laprovittola y la gran temporada que está teniendo en Europa: “La está rompiendo, está jugando muy bien, con mucha confianza y está sacando su mejor juego. Es una pieza fundamental, como amigo y como compañero de Selección, me pone muy contento porque sabiamos la calidad de jugador que es y lo esta demostrando”.

Facu Campazzo sobre Nikola Jokic MVP de la NBA

Por último se refirió a la elección de Nikola Jokic como MVP de la NBA, y sostuvo que la votacion siempre tiene cuestionamientos, pero que en lo personal es super merecido por todo lo que hizo y logró. Cerró: “Siempre trabaja mas que resto, hace mejor a sus compañeros y hace cosas que nunca vi antes”.