NBA: el agente de Facundo Campazzo aseguró el interés de otras franquicias

El presente de Facundo Campazzo no es el ideal en Denver Nuggets, después de su primer año brillante en la NBA, el entrenador Mike Malone ya no lo considera como antes. Apenas jugó cuatro partidos de titular de 64 posibles, pero según su representante, Claudio Villanueva, el cordobés se mantiene tranquilo.

En una entrevista en Uno contra Uno Radio, el agente se refirió a la actualidad de Facu: “Está entre tranquilo y un poco resignado. Está trabajando mucho, hace mucho entrenamientos individuales”.

Facu Campazzo: "La realidad rs que extraño jugar, que es lo que más me gusta. Me preparo de la misma manera que si estuviera dentro de la rotación, porque acá uno nunca sabe cuándo está por aparecer esa oportunidad". Todos te extrañamos ver Facu! Las buenas ya van a venir. pic.twitter.com/eJ2a6J6Ff1 — NBA Para Todos (@EnLineaNBA) April 8, 2022

Y agregó: “Que no juegue son esos misterios que siempre tiene el mundo del deporte. Soy optimista, me han hablado de algún interés de parte de otras franquicias, incluso las hubo en épocas de trade, pero no le convenían a los Nuggets. Lo importante es que él está bien, lo vi muy bien en estos días”.

Esto es una situación de M… El DT tiene que medir muy bien las palabras o promesas. Si no pasa lo de Doug Collins conmigo: me amaba, yo era el mejor para él, pero jugaba cero minutos. Lo odié. La palabra y la sinceridad son determinantes en cualquier ámbito de la vida https://t.co/jmxFgTrXIq — Andrés Nocioni (@SoyElChapu) April 7, 2022

La opinión del Chapu Nocioni

Luego de la extensa columna de Campazzo en La Nación. Andrés Nocioni se expresó en su Twitter personal citando una frase que se publicó en al red social. “Esto es una situación de M… El DT tiene que medir muy bien las palabras o promesas. Si no pasa lo de Doug Collins conmigo: me amaba, yo era el mejor para él, pero jugaba cero minutos. Lo odié. La palabra y la sinceridad son determinantes en cualquier ámbito de la vida”, escribió.