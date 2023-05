La racha que Godoy Cruz buscará cortar el viernes contra Gimnasia de La Plata

Un viejo axioma futbolero establece que las rachas están para romperse. Y este Expreso, de andar positivo y una racha invicta de siete partidos, transita al mismo tiempo sobre los rieles de una serie de tres empates consecutivos que le pusieron un freno de mano a su ilusión de ingresar, al menos, a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Dependiendo del cristal con el que se la mire, la campaña de este Godoy Cruz es un mundo de sensaciones. Es cierto que a partir de la llegada del “Gato” Oldrá dejó atrás la irregularidad insoportable de las primeras diez fechas en las que ganaba o perdía. De hecho, recién vino a empatar frente a Tigre en el último partido de Diego Flores como entrenador.

Ala jornada siguiente, el Tomba sacó pecho en Sarandí y le ganó (3-2) a Arsenal. Fue un bálsamo para un recorrido que venía torcido. Yen la fecha siguiente, remontó un 2-4 frente a Lanús y lo empató de puro guapo.

En la jornada siguiente, Godoy Cruz logró un triunfazo (2-0) en el estadio Madre de Ciudades frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, nada menos que un rival directo. Así, el Tomba ratificó su estadía en la zona de clasificación a la Sudamericana.

Sin embargo, en los tres partidos posteriores, a pesar de que no perdió, el Tomba terminó con la cara larga y bastante sabor a poco porque mereció más que tres tibios empates frente a Sarmiento de Junín, Unión de Santa Fe y Huracán, respectivamente.

Ante el Kiwi, en Junín, comenzó perdiendo en los primeros minutos del partido. No obstante, jugó un gran segundo tiempo, lo igualó y estuvo a un pasito de traerse las tres unidades.

Ante la imposibilidad de poder utilizar el estadio Malvinas Argentinas por el inminente Mundial Sub-20, el compromiso siguiente fue ante Unión de Sante Fe en el estadio Víctor Legrotaglie de Gimnasia y Esgrima.

Godoy Cruz jugó un primer tiempo de ensueño y remató 16 veces en busca del arco del Tatengue. Pero falló en la definición, Unión creció en el segundo tiempo y el Tomba casi lo pierde sobre el final (gol anulado por Nazareno Arasa a instancias del VAR por mano previa de Machuca).

En la jornada siguiente (el viernes pasado), Godoy Cruz visitó el Palacio Tomás Adolfo Ducó para enfrentar a Huracán, que tenía en el banco el debut de Sebastián Battaglia como DT. El dominio del Expreso en este partido no fue tan acentuado, pero contó con situaciones nítidas como para ponerse en ventaja. Incluso se quedó con un hombre más en el amanecer del complemento por la expulsión de Matías Cóccaro, delantero del Globo.

El empate en cero en Parque Patricios completó el tercer empate en fila para Godoy Cruz, y el segundo sin convertir goles. Para colmo, unas horas más tarde, Argentinos ganaba en Tucumán y desplazaba al equipo de Oldrá, Ibáñez y Olmedo de los puestos de clasificación al certamen continental por diferencia de goles.

El próximo viernes, el Tomba será local por segunda vez en el estadio del Lobo mendocino justamente ante el Lobo platense. Será el último cotejo en el Víctor Legrotaglie porque después volverá a jugar en el Malvinas Argentinas, ya que para esa fecha (4/6)el Mundial Sub 20 ya habrá finalizado la fase de grupos y octavos.

Las rachas que necesita cortar. Si bien acumula cinco partidos sin perder como local y tres empates en fila, las estadísticas también marcan que en Mendoza no logra quedarse con los tres puntos desde la octava fecha (18 de marzo). La última vez fue la victoria por 3-1 ante Belgrano de Córdoba, cuando al Tomba todavía lo dirigía el “Traductor” Diego Flores.

Es decir que desde que asumió Don Gato y su pandilla, el Tomba no logró ganar como local. Y esa es la próxima meta de un elenco que se ha puesto como objetivo clasificar, como mínimo, a la Copa Sudamericana 2024.

Pequeño gran detalle, para concretar los primeros tres puntos en casa primero deberá cortar la molesta racha de 208′ sin convertir goles. Los delanteros están pasando por una sequía importante. Si las rachas están para cortarse, el Tomba va por ello.

Tadeo Allende, ex delantero de Instituto hoy en Godoy Cruz. (Prensa Godoy Cruz).

El equipo anti Lobo: si se recupera Allende, podría repetir el once

Godoy Cruz transita por una semana corta de cara al duelo del viernes que viene ante Gimnasia La Plata, que el lunes venció agónicamente (1-0) a Lanús y se prendió en pelea por la clasificación rumbo a las copas. Por esa razón, el partido ante el Lobo pasa a tener una relevancia mayor y el plus de ser ante un rival directo.

Si bien Godoy Cruz todavía no realizó fútbol formal, teniendo en cuenta que el “Gato”Oldrá no es de tocar demasiado la formación titular, podría repetir el mismo equipo que igualó en el Ducó ante Huracán: Diego Rodríguez; Arce, Barrios, Rasmussen y Meli; Leyes, Ábrego; Allende, López Muñoz y R. Fernández; Salomón Rodríguez. Tadeo Allende se recupera de un golpe en la rodilla. Si no llega, jugaría Conechny.