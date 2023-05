La insólita propuesta de Dibu Martínez a Messi para que juegue en Aston Villa: “Venite acá, te cebamos mates”

Lionel Messi no vive un buen presente en el PSG donde es silbado constantemente por los fans del club parisino. Es por este suceso que varias personalidades del mundo del fútbol salen a exponer tal injusticia, siendo Emiliano Dibu Martínez su más ferviente defensor.

El arquero del Aston Villa de Inglaterra habló en las últimas horas sobre la posibilidad de que Messi llegue al club británico una vez que se confirme su salida de Francia y expresó una oferta suculenta para que el rosarino tenga en cuenta.

“Si lo silban yo lo traería al Villa. Venite acá, te cebamos mates y ahí sí le hago asados todos los fines de semana. A la gente le hago que haga banderitas y listo, la pasa bien”, expresó el arquero de la Selección Argentina.

“Me corto el salario, hacemos todo lo posible”, bromeó el arquero Ya casi es un hecho de que Leo dejará París y todos los caminos indican que volvería al Barcelona, pese a que tiene otras dos tentadoras propuestas: Al Hilal de Arabia Saudita y el Inter de Miami de David Beckham.

Lionel Messi en su retorno al PSG. (AP).

Dibu Martínez habló sobre la atajada en la final del Mundial Qatar 2022

En otro pasaje de la entrevista, Emiliano Dibu Martínez se explayó sobre la histórica atajada en la final ante Randall Kolo Muani indicó: “Nunca va a haber una atajada como esa. Capaz que atajé alguna mejor, pero esa va a quedar de por vida. Por el momento, la tensión, el sufrimiento”.

“Yo sentía la tensión de mis centrales cuando nos había empatado. Es un momento en el que el equipo queda muy dolido. Lo que más rescato es estar tan calmo en el momento del impacto. No me fue corriendo o para atrás. Me quedé donde me tenía que quedar. Puedo atajar 200 pelotas mejores, pero esa va a ser la atajada de mi vida”, sentenció el arquero albiceleste sobre aquella acción que ayudó al equipo a consagrarse en el Mundial Qatar 2022.