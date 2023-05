La inesperada reacción de Matías Almeyda tras ser campeón en Grecia con el AEK Atenas

AEK Atenas ganó el campeonato número 13 de la historia, el primero de Matías Almeyda como entrenador del equipo griego, luego de la victoria a Volos 4-0, con tantos de Zuber, Gacinovic, Pineda y Simasnki.

Con la obtención de este torneo, el conjunto del águila bicéfala obtuvo un lugar en la tercera ronda de clasificación de la Liga de Campeones y tienen asegurada la participación en copas europeas.

Almeida se convirtió así en el octavo entrenador en la historia del AEK en ganar el campeonato y se suma a una lista que incluye los nombres de Negrepontis, Tsaknadi, Stankovic, Tchaikovsky, Stamatiadis, Bajevic y Jiménez. Al mismo tiempo, se convierte en el 27° entrenador extranjero en poner su nombre en la historia futbolística griega y apenas el segundo argentino después de Juan Ramón Rocha.

La reacción de Matías Almeyda tras obtener su primer título en Grecia

Luego de que el arbitro griego diera el pitazo final en el encuentro del AEK Atenas, Matías Almeyda tuvo una reacción que sorprendió a todos. El DT buscó la pelota con la que se jugó el final del encuentro y se la llevó como souvenir para recordar este grandísimo logro.

Recordemos que Almeyda logró su octavo campeonato desde que se inició como DT, el primero en Europa. En su carrera como entrenador cosechó dos títulos de la Primera B Nacional (River Plate y Banfield), Copa MX 2015, Supercopa MX, Copa MX 2017, Liga MX 2017, Liga de Campeones de la CONCACAF (Chivas de Guadalajara) y Superliga de Grecia (AEK).

Este logro no lo realizó solo, ya que el cuerpo técnico de Almeyda está conformado por otros argentinos como Omar Zarif (lo tuvo en Banfield) y el ex arquero de River y que también fue parte del plantel en San José de la MLS, Daniel Vega. Junto a sus ayudantes de campo, también actuaron Guido Bonini (PF) y el histórico ex arquero de la Selección Carlos Roa (entrenador de porteros) más Fabio Álvarez (kinesiólogo) y Agustín Zalazar (analista de video).