Caso Ezequiel Cirigliano: el gran gesto de Matías Almeyda que conmueve al mundo del fútbol

El ex jugador de River Plate, Matías Almeyda, quien además fuera DT de la institución, ofreció su ayuda al mediocampista Ezequiel Cirigliano, también ex futbolista del Millo, luego de que este último fuera aprehendido e imputado por “tentativa de robo calificado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio” en la provincia de Buenos Aires.

El gran gesto de Almeyda, quien conoció de cerca al joven Cirigliano durante la temporada 2011-2012, conmovió al mundo del fútbol.

Puntualmente, el “Pelado” le pidió a su psicóloga que se acerque al jugador después de que se conociera un cuadro de depresión y esquizofrenia.

Ezequiel Cirigliano, el ex River que supo ser una de las joyas del Millonario y ahora quedó detenido.

La profesional se llama Dolores, se desempeñó durante años con el entrenador y lo ayudó a salir de una depresión severa. Ahora la psicóloga trabajará con Cirigliano para ayudarlo en la recuperación.

La relación entre Cirigliano y Almeyda en River

Matías Almeyda fue DT de Ezequiel Cirigliano en la Primera B Nacional. Ambos lograron el ascenso a Primera. De hecho, “Ciri” se desempeñó de gran manera y hasta fue capitán del equipo. Luego formó parte de las selecciones juveniles.

en recuerdo de lo que fue vivir esa situación mental, Almeyda expresó con dolor: “A veces pienso que ese momento lo sufrí por ser un egoísta. El futbolista está lleno de sueños y de objetivos que intenta cumplir, cuando no juega más, no queda nada de eso. Pasás de la hiperactividad a la inactividad absoluta y así me fui alejando de todos”.

Matías Almeyda festeja con todo el ascenso de River (Foto: Télam).

A lo que añadió: “Al jugador de fútbol lo preparan desde chico para ser una máquina de generar plata y se olvidan de que hay un ser humano detrás de esa máquina. Nadie te prepara para el momento del retiro”, confió.

Consultado por Dolores, la profesional de salud mental, Almeyda destacó que cuando la conoció “se produjo un cambio. Una de las cosas que aprendí es a cerrar etapas y me di cuenta de que la etapa de jugador no la había cerrado”.