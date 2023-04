La historia del mendocino Valentín Castellanos: de jugar en Murialdo a hacerle 4 goles al Real Madrid

Es mendocino, se llama Valentín Castellanos, le dicen “Taty” y es la revelación absoluta de la Liga española. Es que el último martes le anotó nada menos que cuatro goles al Real Madrid con el humilde Girona en la victoria por 4-2. Se llevó la pelota y la ovación de su vida mientras los grandes clubes ya posan sus ojos en él.

Más allá del fenomenal presente, todo tuvo un comienzo para Taty Castellanos. De niño y en la Escuelita de fútbol del Banco Nación, fue entrenado por el gran Leopoldo Jacinto Luque. El talento exhibido lo llevó a formar parte de las divisiones menores de Independiente Rivadavia, club que lo dejó libre.

Lejos de frustrarse, Castellanos siguió en pleno contacto con la pelota. Un poco de futsal, otro poco de fútbol 11. Un llamado del club Leonardo Murialdo le abriría las puertas para comenzar a transitar un camino soñado. Con 15 años debutaría en Primera en la Liga local con la camiseta del “Canario”.

La tarea en Murialdo le permitiría a Valentín realizar una prueba en River Plate. “Luque me llevó a una prueba en River y quedé, pero justo cambiaron los dirigentes así que no me dieron lugar y me tuve que volver”, expresó a Los Andes en junio de 2017.

Valentín Castellanos celebra con sus compañeros tras marcar el primer gol de Girona en la victoria 4-2 ante el Real Madrid. (AP Foto/Joan Monfort)

De regreso en Mendoza y con otro no de Lanús, Castellanos recibiría, por fin, la noticia que lo catapultaría al fútbol profesional: una prueba para una preselección en la U de Chile. Allí sería figura y hasta jugaría la Copa Sudamericana con 18 años. Su gran desempeño lo llevó a ser tenido en cuenta por los gigantes de la Major League Soccer (MLS).

El New York City FC se quedaría con sus servicios para ponerlo en primera plana mundial tras haber sido comprado por el City Group, el grupo empresario del Manchester City que ubica jugadores en el mundo. En estados Unidos, se convirtió en el primer argentino en convertirse en goleador de la Major League Soccer con 19 tantos en los 32 partidos. Impresionante.

Taty Castellanos, el delantero argentino que le convirtió cuatro goles al Real Madrid por la Liga Española. (AP)

Sus destacadas actuaciones llamaron la atención de Marcelo Gallardo, por entonces DT de River Plate. El “Muñeco” hizo todas las gestiones para traerlo al Millonario y hasta hubo varias conversaciones, pero no pudo ser. Taty se marcharía al Girona de la Primera división de España.

Ya en Europa, su buen desempeño en el Girona lo ubicaría como titular indiscutido. A pesar de ser considerado un equipo “chico”, entraría en la historia al vencer 4-2 al poderoso Real Madrid por la Liga. Los cuatro goles de Taty Castellanos recorren el mundo y Mendoza se enorgullece.

Con 24 años y toda una carrera por delante, habrá que seguir de cerca las alternativas de Valentín Castellanos. Es que no son pocos los clubes europeos que ya lo sondean y la Selección Argentina de Lionel Scaloni ya se enteró del talento albiceleste que anda brillando por el Viejo Continente.