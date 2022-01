La historia de la mendocina Estefanía Banini, una de las mejores futbolistas del mundo que llamativamente no tiene lugar en la Selección

Estefanía Banini fue distinguida al ser seleccionada como una de las once mejores jugadoras del mundo para integrar el equipo ideal de los premios The Best FIFA que se entregaron este lunes, algo que nunca en la historia del fútbol femenino de AFA había sucedido. La mendocina, surgida futbolísticamente en Cementista y Las Pumas, es la primera argentina en figurar en el World11 del FIFA FIFPRO 2021.

Y al igual que Messi, a la astro del Atlético de Madrid es a la que siempre quieren en la Selección nacional. Lo cual, a diferencia de La Pulga, no sucede porque las decisiones que se tomaron de manera caprichosa tras el Mundial de Francia 2019 fueron sin discernimiento por parte de las autoridades de la AFA y cuerpo técnico. Fue por simple poder sobre la entonces capitana que, por su rol en el equipo- le dio voz al reclamo de todo un equipo. Y quedó ella expuesta a tal punto que fue la única cabeza que rodó. Advertencia y presión para el resto -podría decirse-, cuyo resultado fue el silencio a cambio de una nueva convocatoria y Banini condena.

Este lunes, desde AFA se “celebró” la distinción de Banini y Lionel Messi en un mismo mensaje anunciando la publicación en la página oficial. Destacando que es la primera argentina en alcanzar esta mención, y nada más. Frío como el hielo. Distinto a otras que le antecedieron, realizadas sobre Messi y Lamela en donde se deslizó un “Felicitaciones”.

Los mensajes de "Felicitaciones" desde la AFA y Selección Argentina a los argentinos que fueron distinguidos en los The Best de FIFA.

AFA no da muestra de empatía, no hay señal de también distinguir a la mejor porque el orgullo puede más. Sería como admitir que la capitana que los enfrentó y su mensaje, tenía la razón. Y aunque en aquel momento condenaron a quien se transformó en un emblema del fútbol femenino en lucha, hoy volvió con más fuerzas. Sin dudas.

Carlos Borrello ya no es el técnico de la mayor del femenino, cargo que tuvo durante (aunque no continuos) más de 18 años. Hoy es Coordinador General de Selecciones Femeninas. Y quien conduce actualmente el combinado mayor es Germán Portanova.

Pasaron dos años y medio de aquel Mundial donde Banini, que capitaneaba la Selección, se enfrentó a Borrello. ¿El motivo? Un sistema que no encajaba en el desarrollo del deporte de la rama, para que creciera y evolucionara futbolísticamente. Las chicas querían un trabajo en proyección y más profesional, a la que el cuerpo técnico de entonces no demostró estar a la altura. El reclamo era justo después de la trascendencia de este seleccionado en Francia.

Messi y compañía despidieron a la Selección femenina que hoy parte hacia Francia

El equipo –todo el equipo- reclamó mediante la voz de su capitana, querer nuevas ideas, renovación, capacitación, amistoso y mayor compromiso y apoyo de la AFA con el grupo de mujeres, por algo al que ya se habían hecho escuchar durante la Copa América en Chile. Y cayó el castigo sobre Estefanía Banini. Y aunque no fuera oficial, fue uno impuesto al que ni “Chiqui” Tapia pudo cambiar -o mejor dicho- no quiso intervenir y nadie se explicó por qué.

Ahora, tras estos The Best de FIFA, será difícil ignorar a Banini por parte de Portanova, quien fue elegido por Borrello para continuar su “legado”. Pero hay quienes le dan su voto de confianza y afirman que está haciendo un cambio, por lo que consideraría a Banini para el próximo llamado. Más aún que la jugadora está completamente sana de una lesión que la marginó por unos meses, tras una operación, y ella está lista. El mundo entero quiere volver a ver a la “10″ albiceleste en una cancha y el ex DT de la UAI Urquiza lo sabe.

Estefanía Banini: “Se me está cumpliendo un sueño”

“El sueño de toda la vida desde niña, que aunque ya lo cumplí lo sigo teniendo, es representar la Celeste y Blanca”, expresó la jugadora de 31 años en una entrevista por Sport Center (ESPN), minuto después de saber que fue elegida entre las once mejores jugadoras del mundo.

Ahora su objetivo inmediato es jugar la Champions League femenil con el Atlético de Madrid, lo cual sería otro empujón para Estefi para cerrar un hecho al que no se lo puede ignorar más: la mejor jugadora argentina en el mundo tiene que estar en la Selección nacional.