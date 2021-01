La historia de Braian Romero: de abandonar el fútbol a convertirse en goleador de la Copa Sudamericana

Defensa y Justicia se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras derrotar a Lanús a por 3-0 con goles de Adonis Frías, Braian Romero y Washington Camacho. El exdelantero de Independiente fue una pieza fundamental para que el Halcón logre dar la vuelta. Con diez tantos es el goleador del equipo y de la competición. Sin embargo, antes de asentarse en el conjunto de Hernán Crespo padeció una enfermedad que casi lo obligó a colgar los botines.

En 2012, cuando daba sus primeros pasos como futbolista en la Primera B Metropolitana con la camiseta de Acasusso recibió una devastadora noticia. Una artritis reumatoidea, enfermedad que provocó la inflamación de las articulaciones y tejidos circundantes, lo tenía a maltraer, inclusive para caminar y le dijeron que no podría volver a jugar.

El jugador de 29 años, detalló cómo atravesó ese duro momento. “Cuando me levanté de la siesta tenía un dolor en la cintura. Pasaron las horas y el dolor empezó a aumentar. Al otro día fui a entrenar con mis compañeros, me revisaron los médicos del club y ahí me llevaron al hospital donde quedé internado. Estuve quince días con mucho dolor, no podía mover el cuerpo desde el cuello para abajo y luego de dos meses me detectaron la enfermedad. Me aferré a la religión”, contó en una entrevista con Conmebol.

“Tuve que dejar el fútbol porque no podía caminar”, continuó. La lucha contra su enfermedad duró un año y dos meses. Apoyado en la religión logró salir adelante y cuando retornó comenzó a entrenar con el plantel mayor de Acasusso. En 2015, Colón se fijó en él y pasó de la tercera categoría a jugar en Primera.

Tan bueno fue su desempeño en el torneo continental que es el tercer delantero de la historia en marcar diez tantos en una sola edición, ya que solo lo habían logrado Humberto Suazo en 2006 y Eduardo Vargas en 2011. Además, debido a que el conjunto de Florencio Varela jugó la fase de grupos de la Libertadores, en esta temporada disputó trece encuentros por competiciones internacionales y anotó la misma cantidad de tantos.

Luego de este título, el atacante puede ser una de los jugadores más requeridos en este mercado de pases y continuará a préstamo en el Halcón hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, el conjunto de Crespo cuenta con una opción de compra de un millón de dólares por el cincuenta por ciento del pase.

Su trayectoria

Tras su paso por Santa Fe arribó a Argentinos Juniors. En el Bicho tuvo un excelente desempeño con 22 goles en 68 partidos que le abrieron las puertas en Independiente. En el conjunto de Avellaneda nunca pudo demostrar su mejor nivel y tras dos temporadas y medias dejó el club con cinco tantos en 29 encuentros. Recaló en Atlhetico Parananese de Brasil, pero tras un puñado de partidos volvió a la Argentina para fichar en Defensa donde está viviendo su mejor temporada como profesional.

Crespo vio en él condiciones que otros técnicos no y lo colocó de nueve por primera vez en su carrera. Incluso, ostenta un gran récord: junto a Pelé (1963) y Palinha (1996) marcó tres anotaciones en un primer tiempo en una competición de Conmebol.