La historia de Alex Arce, de vender artesanías en pandemia a ser el goleador de Independiente y la Primera Nacional

Es uno de los partidos más atractivos o al menos el que más expectativas ha generado en los últimos tiempos en el ámbito local, el duelo entre Independiente Rivadavia y Deportivo Maipú, quienes le bajarán la persiana a la primera rueda de la zona B del torneo de Primera Nacional, cuando se enfrenten a las 19.10, en el estadio Bautista Gargantini y que se verá por TyC Sports.

El Cruzado y los Azules son los dos grandes protagonistas del torneo de ascenso, puntero y segundo, respectivamente, a quienes sólo separan dos puntos en la tabla. El gran presente de ambos equipos hacen que sean la gran atracción de la última jornada del certamen.

Independiente, desde la llegada, de Alfredo Berti no pierde. Pasaron 11 fechas, mientras que Deportivo Maipú de la mano de Luis García no conoce la derrota desde hace 10 fechas. En sus últimas presentaciones, la Lepra ganó 3 a 0 y el Cruzado doblegó Aldosivi 3 a 2.

Maipú, que es uno de los equipos que mejor juega en el campeonato, cuenta con la jerarquía y la experiencia de Rubens Sambueza, un director de orquesta de primera línea en el ascenso.

Independiente, además de tener un juego dinámico y explosivo, tiene al goleador y la figura más relevante del campeonato, el paraguayo Alex Arce. Justamente, el nombre del goleador del Parque navega por las redes y los medios, no es para menos, en 16 partidos convirtió 15 goles, teniendo en cuenta que aún queda medio torneo por jugarse.

Arce, nacido hace 27 años en Carapeguá, una localidad ubicada a 83 kms de Asunción del Paraguay, llegó a Independiente por sugerencia de Nery Pumpido. Todo un acierto Azul.

El delantero leproso, además de estar viviendo un gran presente, en estos días recibió una de las visitas más esperadas, la de su mamá Mirian, quien es una persona incondicional en su vida futbolística. “Estoy muy contento porque mi mamá está acá conmigo. Ella siempre estuvo atrás mio, desde pequeñito cuando empecé a jugar en las escuelas de fútbol. Siempre tuve la ayuda de mi mamá, siempre. Como el apoyo de mi familia”, señaló Arce, que es hijo único, y agregó: “A los 15 años me fui para Asunción y empecé a jugar en Cerro, donde hice todas las inferiores y llegué a primera. En Asunción, como 10 años, estuve viviendo en la casa una tía. Ella también es como mi mamá”, confiesa Alex.

Arce desde siempre se destacó por ser un delantero goleador, si bien debutó en 2017 en primera división en Cerro Porteño, nunca tuvo muchas posibilidades de jugar y en 2018 quedó libre. En 2019 se sumó a Sudamérica de Paraguarí. Ese mismo año volvió a Asunción y se incorporó a Rubio Ñu. Luego retornó a Carapeguá, donde jugó la liga local para el club que lo vio nacer, Libertad de Veniloma. En 2021 pasó a jugar a Sportivo Ameliano, temporada que fue el goleador del torneo con 24 goles en 24 partidos. Y cerró el año con un total de 25 goles en 26 partidos.

“De Cerro tuve que salir y volver a empezar de nuevo, jugando liga hasta después de la Pandemia. Volví y me fui a Ameliano. Allí, empecé hacer las cosas bien y empecé a crecer como futbolista profesional y a consolidarme en primera división”, cuenta el goleador, quien durante la pandemia al no tener club, tuvo que trabajar de “macatero” (vendedor ambulante), vendiendo artesanías folclóricas de Carapeguá. ”Cuando me agarró la pandemia tuve que salir a rebuscármela y, con un amigo, salimos a vender cosas para poder salir adelante. Hoy, por suerte me están saliendo las cosas bien y de a poco, estoy tratando de conseguir los sueños que me propuse”, comentó Arce.

Independiente Rivadavia recibe a Deportivo Madryn por la 15° fecha de la zona B de la Primera Nacional. / Gentileza: Prensa CSIR

En cuanto a su presente en Independiente, Alex Arce destacó que: “Gracias a Dios, es un muy buen momento el que estamos pasando y tratamos de tomarlo de la mejor manera. Creo que estamos haciendo un buen trabajo. Esperemos seguir así para poder lograr el objetivo que tenemos, el ascenso”, contó.

Permitido soñar: con el corazón en la mano, Independiente Rivadavia reaccionó y cantó victoria ante Estudiantes de Buenos Aires Foto: Mariana Villa / Los Andes

Y agregó: “En Mendoza me recibieron muy bien, estoy tranquilo, me están saliendo bien las cosas y estoy haciendo muchos goles, pero hay que seguir trabajando para poder mejorar cada día. Siento mucho cariño de parte de la hinchada y eso me pone muy feliz. Cuando jugamos de local me lo demuestran y me pone muy contento. Estoy agradecido por la forma que me hacen sentir su cariño”, destacó el delantero.

Respecto al partido frente al Cruzado dijo: “Hay que salir a disfrutar todo. Será un lindo partido, importante... será una fiesta en el parque como todos dicen, porque la cancha va a estar llena, la hinchada va alentar en cada minuto. Espero que podamos ganar, conseguir los tres puntos y la punta del torneo”, concluyó el máximo goleador del fútbol actual.