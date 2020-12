La grave acusación del Turco García al entorno de Maradona: “Diego estuvo diez años secuestrado”

El ex delantero Claudio “Turco” García cargó contra el entorno de Diego Armando Maradona y pidió “que ahora den la cara” porque no los vio en el velatorio del “Diez”, tras tenerlo “secuestrado por diez años”.

“A veces hablo en presente, como que está. Cuesta porque es un tipo que te hacía reír y te hacía llorar. Un tipo que se mató por la Argentina, un tipo que no fue bien cuidado. Acá se mataron para hacerlo ídolo, que se lo merece y va a ser eterno, y también se mataron para criticarlo. A mí me ponía de la cabeza cuando veía los memes contra Diego por cómo hablaba”, manifestó García en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

El “Turco”, que compartió plantel con el astro futbolístico en la Selección argentina y lo tuvo como DT en Racing, apuntó contra las últimas personas que rodearon a Maradona: “Hace diez años que la vieja guardia como los muchachos del 86, yo y miles que pudimos estar con él y compartir cosas, no nos dejaban. Estaba secuestrado. Tenía más filtros que ir a ver a Mick Jagger o el presidente de Estados Unidos, nunca estaba”, agregó el hoy participante de Masterchef.

“Yo tengo un audio de él que me dice ‘Turco amigo, vamos a comer unas carnes y vamos a recordar viejos tiempos’. Y me quedó eso, no pudo ser”, se lamentó y señaló: “Esto lo estábamos esperando todos, inconscientemente sabíamos que esto iba a pasar pero ahora que pasó no lo podemos creer”.

Y otra vez, sin dar nombres, volvió a apuntar contra el entorno de Maradona que tenía como cara visible al abogado Matías Morla: “Que ahora den la cara los que estuvieron al lado de él, que no los vi en el velorio. Cualquiera en el mundo le hubiera dado una casa para que lleve la recuperación dignamente. El baño, por lo que me dicen, parecía ecológico”, cuestionó el ex atacante.

“Le pusieron una prótesis de mil pesos y dijeron que era de cien mil, hasta en eso le querían chorear. Diego estuvo secuestrado, siempre estaba ocupado o durmiendo. Yo creo que Diego del 90 por ciento que queríamos verlo ni se enteraba”, añadió para graficar la relación con las personas que lo rodearon.

Por último, el ex futbolista remarcó: “Creo que Diego no se enteraba del 90 por ciento de la gente que quería verlo. Más allá de eso, sé que Claudia (Villafañe) estuvo hasta lo último como él quería, también Dalma y Gianinna. Yo prefiero quedarme con eso”.