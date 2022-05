La gastada del exarquero Xeneize, Pablo Migliore, a los hinchas de River en el día del Censo Nacional

Pablo Migliore no dejó pasar la oportunidad para burlarse de los hinchas de River y en el programa del cual participa en el canal TyC Sports le hizo un chiste al periodista Silvio Chattas, que sigue la actualidad del Millonario.

“Feliz día a los hinchas de River, me olvidé de decirte”, comenzó el Loco Migliore ante la mirada atónita del panel. “¿Hoy no es el día del descenso? Ah, no del Censo...”, bromeó el exarquero de Boca Juniors en la cara del Turco Chattas.

🗣️Migliore: "Boca es el león de la Copa Libertadores" 🦁🔥 pic.twitter.com/bBseTX1vas — TyC Sports Vivo (@tycsportsvivo) May 18, 2022

Este 18 de mayo se realizó el Censo Nacional en la República Argentina y Migliore, hizo un juego de palabras para recordar el día que River perdió la categoría ante Belgrano de Córdoba. La fecha real del descenso del Millonario fue el 26 de junio de 2011.