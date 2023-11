La durísima predicción del astrólogo de River en la Copa de la Liga que generó autocrítica entre sus hinchas

River se encuentra en un momento cúlmine en esta etapa de fin de año, donde podría lograr su bicampeonato en el fútbol argentino. En ese sentido, el Millonario aguarda por el encuentro ante Belgrano, el próximo domingo, por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

Lo cierto es que en las últimas horas un hecho produjo preocupación en todo el entorno riverplatense cuando un famoso tarotista identificado con el club de Núñez, predijo que este club no tendrá una buena actuación en este tramo final.

La predicción de River para los astros

Se trata de la cuenta Can Tarot, uno de los preferidos de los hinchas, que en sus redes escribió: “River vs Belgrano. Lo veo al Millonario hacer todo mal. Un juego raro. Creo que se viene el fin de la era Demichelis. De haber ganador será El Pirata... ¡Ojalá me equivoque!”, escribió el adivino en sus redes sociales.

Hay que decir que, contra todo pronóstico, los hinchas lejos de generar rechazo ante tal predicción, elaboraron mucha autocrítica de los hinchas, a los que no les gusta cómo está jugando el equipo de Martín Demichelis.

Martín Demichelis dejará de lado a 4 futbolistas en el plantel

Recordemos que esta cuenta fue la única en vaticinar la derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, transformándose así en uno de los usuarios preferidos por los hinchas Millonarios gracias a su gran nivel de aciertos.

Por su parte, River Plate que viene de empatar 0-0 contra Instituto, por la última fecha de la Zona A, clasificó a los cuartos de final de la Copa de la Liga en donde enfrentará a Belgrano el próximo domingo en un duelo picante y con mucha historia que reflotan viejas heridas.

