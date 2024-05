La drástica decisión de Martín Demichelis al ser eliminado con River, por penales, ante Temperley

La noche del miércoles en Mendoza fue un golpe duro para River Plate. El equipo dirigido por Martín Demichelis quedó eliminado de la Copa Argentina tras perder por penales ante Temperley en los 32avos de final.

Este resultado inesperado provocó una ola de memes en las redes sociales, apuntando principalmente al arquero Franco Armani: “No adivina un solo palo”.}

La arenga de Demichelis antes de los penales ante Temperley. (Captura).

En un partido dramático, River ganaba hasta el tiempo adicionado del segundo tiempo, cuando Temperley logró un gol agónico que llevó el encuentro a la tanda de penales. En los penales, el equipo del sur del Gran Buenos Aires se impuso por 5 a 4, dejando al plantel de Núñez fuera de la competición.

Tras el pitido final, Martín Demichelis decidió no dar la habitual conferencia de prensa y se retiró del estadio sin emitir declaraciones.

Martín Demichelis, DT de River, en la cancha de Instituto. (Javier Ferreyra / La Voz).

Durante el partido, Demichelis intentó motivar a sus jugadores antes de los penales con una arenga que dejó huella: “¡Con convicción! Vamos a hablar. ¡Quiero lenguaje corporal de convencimiento, no de preocupación!”.

Sin embargo, sus palabras no lograron el efecto deseado. Franco Armani no pudo detener ningún penal, y Esequiel Barco y David Martínez fallaron sus ejecuciones.

Milton Casco enfrentó a los medios y habló de la dura eliminación

El único jugador de River que enfrentó a los medios fue Milton Casco. Con una notable autocrítica, el defensor expresó su decepción: “Un sabor muy amargo, no esperábamos este resultado. Creo que Temperley se paró bien dentro de la cancha, nos cortó los circuitos de juego. No pudimos fluir como lo hicimos siempre y nos encontramos con ese gol al final que les dio la oportunidad de llegar a los penales”.

Casco también confesó que no practicaron los penales específicamente para este partido: “No, no. Por ahí se ponen a patear los chicos pero no específicamente para este partido”. Sus palabras reflejan una falta de preparación que podría haber sido crucial en un desenlace tan ajustado.

Milton Casco se posicionó de lateral derecho para recibir a la "T".

La eliminación temprana en la Copa Argentina representa un desafío significativo para Demichelis y su equipo, quienes deberán replantear sus estrategias y enfocarse en los próximos compromisos para recuperar la confianza de sus hinchas y seguir luchando por los objetivos de la temporada.