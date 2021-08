La doble alegría de Nahuel Rojas: en la lista del Mundial y capitán

Sin dudas que la representación de algún mendocino en los seleccionados mayores de vóleibol de la Argentina no deja de ser motivador e inspirador, como lo es el caso del central Agustín Loser, que junto al sexteto albiceleste logró la medalla de bronce en los Juegos de Tokio 2020, algo que el equipo argentino no lograba desde Seúl ‘88.

Motivador para otros jugadores locales, como es el caso del receptor punta y atacante, Nahuel Rojas, quien fue confirmado por el entrenador Pablo Rico, entre los 12 jugadores de la Selección Sub19 que disputará el Mundial de la categoría en Irán, a partir del 24 de este mes.

El jugador de 17 años, salido de las inferiores de Cepada, que hasta hace un año jugaba en Regatas y desde principio de 2021 fue tentado por River Plate, donde actualmente juega, integra las formativas desde 2019 y el año pasado disputó la Liga Argentina A-2 con la Selección menor.

Nahuel, es el menor de los Rojas, sus hermanos Ricardo y Oscar son dos jugadores destacados en el ámbito doméstico, mientras que su papá es entrenador en Cepada. Es decir que el atacante del Millo proviene de una familia que le rinde culto al voley. Además de la convocatoria, Nahuel fue confirmado como el capitán del equipo argentino y tras descansar unos días en la provincia, se sumó al plantel en el Cenard.

Respecto a su trabajo en la Selección, antes de embarcarse a Buenos Aires, contó: “Estuve jugando la Liga Argentina con la Selección y allí me vieron de River y me invitaron a jugar. Hablé con mis viejos y me dijeron que sí, pero con el tema de la pandemia todo se postergó. Y este año hubo una observación de jugadores en San Juan y me volvieron a convocar y ya jugando con la Selección, retomamos el contacto con River Plate, donde estoy disputando partidos en las categorías Sub 19, Sub 21 y la Liga de Honor”.

En cuanto a la convocatoria nacional, comentó: “Hace varios días sabía que iban a dar la lista, pero no quiénes iban a viajar. Me puse muy feliz por la citación, pero lo que más me sorprendió es que el entrenador me dijo que me designó como capitán del equipo”, expresó con mucho orgullo y agregó: “Mis viejos están muy felices por esta convocatoria”, aclaró.

En la Selección, Nahuel ocupa el puesto de punta receptor, pero en River lo hace de receptor y también como opuesto. En cuanto a las expectativas con las que viaja el seleccionado Sub19, nos contó: “No hemos podido medirnos con otros seleccionados y tampoco jugamos amistosos, por este tema de la pandemia, pero se ha trabajado muy bien. Considero que la idea es llegar al mejor puesto posible, para dejar bien representado al país”, aclaró el jugador. Otro mendocino que se calzará la celeste y blanca en un Mundial, Nahuel Rojas, quien además será el capitán del equipo. Mendoza tiene buena madera y lo sigue demostrando.

La zona: El equipo dirigido por Pablo Rico compartirá zona con Alemania, Egipto, Cuba y Egipto, en una competencia que reúne 20 equipos de todo el mundo.

Ficha Personal

Nombre: Nahuel Rojas.

Edad : 17 años.

Fecha de nacimiento: 28 de noviembre 2003.

Hijo de: Oscar Rojas y Marina Castillo

Puesto: receptor punta y opuesto.

Altura: 1.92 mts.

Alcance de ataque: 3,40 mts.

Club de origen: Cepada.

Club actual: River Plate.

El PLANTEL ARGENTINO

Jugador y Puesto

Eugenio Gaiottino - armador

Ezequiel Vázquez - armador

Enzo Haureluk - opuesto

Bruno Forte - opuesto

Imanol Salazar - central

Nahuel García - central

Nicolás Oldani - central

Nahuel Rojas - punta

Lucas Conde - punta

Giuliano Turcitu - punta

Valentín Durdos - punta

Manuel Albrecht - líbero

DT: Pablo Rico

Asistente: Lorena Gongora

PF: Mariano Dellavalle

Kinesiólogo: Guido Malagrino

Estadístico: Adrián Dezzutti

Médico: Damián Poglajen

Mánager: Diego David